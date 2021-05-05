Меркель рассказала, чем будет заниматься, когда покинет пост канцлера Германии 5.05.2021, 16:47

Ангела Меркель

Политик закончит свою работу на посту председателя Федерального правительства уже в сентябре этого года.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что после того как покинет свой пост она выспится, погуляет на природе и подумает, чем конкретно хочет заниматься.

Об этом она сказала в ходе брифинга, пишет «Новое время».

«Я немного высплюсь, немного погуляю на природе и подумаю, чем конкретно я хочу заниматься. Я очень жду этого, но сейчас я буду делать с удовольствием свою работу», — сказала она.

По словам канцлера, во время пандемии работа отнимает у нее много времени, поэтому она пока не думает, что будет делать после.

Ангела Меркель, которая является канцлером Германии уже в течение 16 лет, покинет пост в сентябре 2021 года. Она не будет участвовать в избирательной кампании на сентябрьских выборах в Бундестаг.

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