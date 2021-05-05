«Кто захочет в России связываться с безналом ради 20 коробок обуви?» 5.05.2021, 16:59

Фото: RFE/RL

Белорусским ИП запрещают использовать наличную валюту за пределами страны по сделкам.

Постановление вступит в силу с 9 июля 2021 года. Документ размещен на сайте РОО «Перспектива».

—Теперь ИП обязаны будут наравне с юридическими лицами выполнять условия по валютному регулированию, в том числе делать переводы за оплаты товаров только безналичными расчетами, покупая валюту на бирже. Правительство и Нацбанк нанесли серьезный удар по ИП, — заявил в экспресс-комментарии «Салідарнасці» председатель РОО «Перспектива» Анатолий Шумченко.

Он подчеркнул, что документ принят без каких-либо консультаций с самими предпринимателями. И объяснил, какие могут быть последствия.

— Учитывая, что 99% расчетов ИП в торговле с иными странами по закупке товаров происходит в наличной форме, можно утверждать, что после 9 июля данный вид бизнеса через какое-то время остановится и прекратит работу. Подвоза нового товара не будет, налоги платить будет нечем, аренды тоже, ФСЗН также.

Или же ИП, которые не смогут работать по этому закону, будут скрывать то, сколько они ввозят товара, налоги, и, как следствие, в геометрической прогрессии будет развиваться теневой сектор экономики. ИП будут уходить в тень, и контролировать всех будет невозможно, — полагает лидер «Перспективы».

Он напомнил, что два года назад правительство уже пыталось принять подобный закон, однако тогда общественная организация смогла отстоять интересы предпринимателей.

— Тогда мы смогли оперативно повлиять на то, чтобы его отменили. Но нас предупредили: это временно. Мы предложили перед принятием очередного решения узнать позицию и аргументы самих предпринимателей, однако с нами опять никто никаких переговоров не проводил, — продолжает Шумченко. — Считаю, что в данном вопросе должен быть принцип добровольности, и человек сам должен выбирать, как ему удобнее работать. Ведь главное, чтобы люди уплачивали налоги.

Среди причин, которые не позволят белорусским ИП перейти на безналичный расчет, он назвал, в том числе и реалии российского рынка, от которого зависит большинство наших предпринимателей:

— Есть крупный и средний бизнес, для которого безналичный расчет выгоден, потому что он везет фурами, вагонами, самолетами. И эти издержки для него не принципиальны, и они, исходя из объемов, не будут высокими.

А предприниматели микробизнеса везут пару сумок, багажник, то есть небольшое количества товаров. Для них издержки, связанные с проведением операций в безнале, огромны и они существенно увеличат цену. Это открытие счетов, европроценты, оплата бухгалтерам и другим специалистам.

Более того, кто захочет в той же России связываться с безналом ради 3-5 сумок или 20 коробок обуви? Вообще, в России очень тяжело с безналичным расчетом, тем более, когда дело касается внешних расчетов.

По нашим оценкам, 73% белорусских предпринимателей покупают товар в РФ, куда свозят товар со всего мира, в том числе, по «серым» схемам. Это ни для кого не секрет.

Нас ведь вообще хотят интегрировать в РФ, но все знают, насколько там слабая исполнительная дисциплина в отношении законов. Естественно, если бы в России, как в Европе, было все прозрачно и упрощено, и они, в том числе возвращали бы нам НДС и работали официально, возможно, и проблем бы не было. Но этого нет.

Получается, что нам пытаются привить цивилизованные рамки с нецивилизованными отношениями.

РОО «Перспектива» выражает категорическое несогласие с принятым правительством и Нацбанком Постановлением № 203/4 от 07.04.2021 года и предлагает вернуть норму, разрешающую использование наличной валюты за рубежом.

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