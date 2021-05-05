Валерий Цепкало рассказал, как Лукашенко ворует деньги у белорусов 19 5.05.2021, 17:29

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Фото: Getty Images

Серые схемы белорусского режима.

5 мая на ютуб-канале Валерий Цепкало выложил 20-минутное видео с названием "Лукашенко ворует деньги у белорусов", в котором экс-претендент в президенты рассказывает о "серых схемах", связанных с белорусским предприятием "beCloud", оказывающим услуги дата-центра, сообщает "Еврорадио".

Валерий Цепкало утверждает, что СООО "Белорусские облачные технологии" — "beCloud" — имеет "монопольное право на размещение ресурсов всех государственных организаций и учреждений". Это якобы позволяет компании накапливать внушительные денежные средства и выводить их на счет частных лиц.

"СООО "Белорусские облачные технологии" подчинены напрямую ОАЦ [Оперативно-аналитическому центру при Лукашенко. — прим.], который курируется одним из его [Лукашенко. — прим.] деток", — говорит Цепкало.

Политик приводит в пример КГБ и МНС, которые могли бы воспользоваться услугами частного дата-центра или построить свое хранилище баз данных, но якобы сделать этого не могут. Мол, ведомства обязаны использовать только ресурс beCloud, даже если стоимость его использования будет превышать рыночную цену в несколько раз.

— В Беларуси создана компания [beCloud], где 50 процентов акций принадлежит государству, а остальное — кипрской оффшорной компании "SABSICCA HOLDINGS", — рассказывает Валерий Цепкало. — Для того чтобы запутать тех, кто будет проявлять интерес к тому, кто является конечным бенефициаром, компании-учредители "SABSICCA HOLDINGS" зарегистрированы на Сейшельских островах. Сделано все это для того, чтобы скрыть конечного потребителя бюджетных денег, которые выводятся за пределы Беларуси.

Другая часть видео посвящена монополизированному, по мнению Валерия Цепкало, праву на использование частотного ресурса.

— Во всех странах мира государства продают лицензию на частотный ресурс. Частотный ресурс — часть национального достояния страны, — рассказывает Цепкало. — Он стоит больших денег. Например, бюджет Чешской Республики заработал на продаже лицензий 4G трем операторам 450 миллионов долларов. В бюджет Венгрии поступило 520 миллионов долларов. Это страны бывшего соцлагеря, сопоставимые с нашей страной по численности населения. Как вы думаете, сколько получил за этот частотный ресурс бюджет Республики Беларусь? Правильно, ноль рублей, ноль копеек. Потому как единственная эксклюзивная и к тому же бесплатная лицензия была предоставлена компании beCloud. Таким образом, бюджет Республики Беларусь недополучил около 500 миллионов долларов.

Завершается видео обращением политика к белорусским силовикам, в котором он призывает их провести расследование:

"Теперь, после публикации всех этих документов, я убежден, что и прокуратура Республики Беларусь, и КГБ, и другие правоохранительные органы запросят у оффшорной кипрской компании результаты хозяйственной деятельности, а также поинтересуются в отношении конечных бенефициаров этих компаний", — взывает к силовикам политик в своем обращении. С аналогичной просьбой Валерий Цепкало обращается к ГУБОПиК и Департаменту финансовых расследований КГК.

На случай, если какое-либо силовое ведомство действительно откликнется на просьбу Валерия Цепкало и начнет расследование, журналисты подсказывают правильное название компании, упомянутой в видео, — "SABSCISSA HOLDING LTD".

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