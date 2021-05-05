Пентагон инициировал новое расследование инцидентов с НЛО 1 5.05.2021, 17:47

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Кадр из видео с объекьлм, зафиксированным ВВС США

Согласно одной из версий, парящие в небе предметы могут оказаться особыми дронами.

Минобороны США решило проверить, насколько серьезно американские власти подошли к проблеме неопознанных летающих объектов (НЛО), которые предположительно вторгались в американское воздушное пространство и закрытые зоны. Об этом говорится в заявлении генерального инспектора ведомства, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на Politico.

Анализ проводится в преддверии другого доклада об НЛО. Спецслужбы готовят его для Конгресса по запросу законодателей. Они намерены выяснить, не пытается ли разведка скрыть от них информацию о неопознанных явлениях.

Pentagon formally releases 3 Navy videos showing "unidentified aerial phenomena" https://t.co/DNtaSBpV0q pic.twitter.com/m2l1D7a1jo — CBS News (@CBSNews) April 27, 2020

В прошлом году Пентагон начал расследование инцидентов с НЛО, которые в последние месяцы и годы все чаще фиксируются в местах присутствия американских военных объектов. Специалисты выясняют, не связаны ли соответствующие события с активностью враждебных государств.

Согласно одной из версий, парящие в небе предметы – шары, пирамиды и прочие – могут оказаться особыми дронами, которые выполняют функции как разведки, так и "приманки" для средств противовоздушной обороны. Теоретически подобные механизмы могут заставить высокотехнологичные инструменты ПВО США раскрыть свои секретные характеристики и уязвимые места.

The US Navy photographed and filmed “pyramid” shaped UFOs and “spherical” advanced transmedium vehicles; here is that footage.



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По данным журнала The Drive, один из таких инцидентов произошел в июле 2019 года недалеко от побережья Калифорнии. Согласно публикации, тогда в течение нескольких дней группу американских эсминцев преследовали неизвестные летающие аппараты. Американские военные до сих пор не опубликовали об этом никаких подробностей.

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