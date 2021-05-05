Как начать стачку: история общенациональной забастовки в Беларуси

Как начать стачку: история общенациональной забастовки в Беларуси1
- 5.05.2021, 19:15
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Солидарность — наша сила!
В 1991 году, в апреле месяце началась общенациональная рабочая забастовка. Сотни тысяч людей вышли на улицу в Минске, Орше и Солигорске, пишет Telegram-канал «Народная грамада».
— Посмотрите, как рабочие смогли добиться выполнения своих требований, как солидарность и организованность победила советскую непробиваемую тоталитарную машину.
— Если сейчас мы повторим этот опыт, то режим Лукашенко рассыплется в прах в течение месяца.
— Солидарность — наша сила! Освободим наших лидеров. Освободим политзаключенных. Освободим себя и своих детей от хунты.
Жыве Беларусь! Жыве вечна!