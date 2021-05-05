закрыть
5 мая 2021, среда, 20:21
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Как начать стачку: история общенациональной забастовки в Беларуси

1
  • 5.05.2021, 19:15
  • 1,698
Как начать стачку: история общенациональной забастовки в Беларуси
иллюстрационное Фото

Солидарность — наша сила!

В 1991 году, в апреле месяце началась общенациональная рабочая забастовка. Сотни тысяч людей вышли на улицу в Минске, Орше и Солигорске, пишет Telegram-канал «Народная грамада».

— Посмотрите, как рабочие смогли добиться выполнения своих требований, как солидарность и организованность победила советскую непробиваемую тоталитарную машину.

— Если сейчас мы повторим этот опыт, то режим Лукашенко рассыплется в прах в течение месяца.

— Солидарность — наша сила! Освободим наших лидеров. Освободим политзаключенных. Освободим себя и своих детей от хунты.

Жыве Беларусь! Жыве вечна!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Смена власти – главное условие спасения Беларуси
Смена власти – главное условие спасения Беларуси Андрей Санников, europeanbelarus.org
Улада выглядае, як тая, што вось-вось сканае
Улада выглядае, як тая, што вось-вось сканае Ксёндз Вячаслаў Барок
Перекладины для синих пальцев
Перекладины для синих пальцев Ирина Халип
Поздние прогулки в смирительной рубашке
Поздние прогулки в смирительной рубашке Владимир Халип