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Американский боец Джефф Монсон стал обманутым дольщиком в России

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  • 5.05.2021, 18:05
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Американский боец Джефф Монсон стал обманутым дольщиком в России
Фото: Сергей Киселев / Агентство «Москва»

Он потерял деньги, вложившись в недвижимость в Сочи.

Бывший боец смешанного стиля (ММА), депутат Совета депутатов Красногорска Джефф Монсон стал обманутым дольщиком. Об этом сообщает Telegram-канал Двач/Ньюсач.

50-летний американец приобрел жилье в строящемся ЖК в Сочи, но так и не получил ключей от квартиры. Монсон прибыл на собрание обманутых дольщиков, где узнал, что застройщик обанкротился. Согласно договору, объект должен был быть сдан еще в 2018 году. Администрация города объявила, что нашла нового подрядчика.

Монсон получил российский паспорт в мае 2018 года. Американец избрался в Совет депутатом Красногорска от партии «Единая Россия». От гражданства США ветеран MMA отказался.

Монсон придерживается радикальных левых взглядов и относит себя к анархистам. На груди спортсмена можно увидеть татуировку в виде красно-черной звезды — символа анархо-коммунизма. На бои американец выходил под гимн СССР. На счету Монсона 61 победа при 26 поражениях.

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