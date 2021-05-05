SpaceX получила более 500 тысяч заявок на спутниковый интернет Starlink 7 5.05.2021, 19:02

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В настоящее время Starlink насчитывает более 1,5 тысячи спутников.

Компания SpaceX Илона Маска получила более 500 тысяч заказов на развертываемый спутниковый интернет Starlink. Стоимость каждого предзаказа составляет $99, передает habr.com.

«На сегодняшний день более полумиллиона человек разместили заказ или внесли депозит для Starlink», — сообщил инженер SpaceX Сива Бхарадвадж.

В настоящее время спутниковая группировка Starlink насчитывает более 1,5 тысячи спутников.

В начале февраля SpaceX начала принимать предзаказы на Starlink, хотя и подчеркнула при этом, что «внесение депозита не гарантирует обслуживания». Компания обещала вернуть средства тем, чьи заявки не сможет удовлетворить. Илон Маск пояснил, что «единственным ограничением является высокая плотность пользователей в городских районах».

Помимо ежемесячной платы за обслуживание, каждый пользователь должен приобрести комплект Starlink Kit за $499, который включает пользовательский терминал и маршрутизатор Wi-Fi.

Перед тем, как начать прием заявок, SpaceX сообщила, что число ее пользователей насчитывает 100 тысяч человек.

Ранее компания получила разрешение на использование более низкой орбиты для части спутников Starlink. Федеральная комиссия по связи США (FCC) пришла к выводу, что это повысит скорость связи и минимизирует образование орбитального мусора. Таким образом, FCC отказала в рассмотрении жалоб со стороны Viasat, Hughes, Dish Network, OneWeb, Kuiper.

Маск заявил о том, что уже в этом году пользователи Starlink смогут использовать свои терминалы там, где захотят, например, поставить тарелку на трейлер и путешествовать по разным странам. Компания намерена расширить установку своих терминалов на большие транспортные средства — от грузовиков до самолётов и кораблей — и уже подала соответствующий запрос в Федеральную комиссию по связи США.

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