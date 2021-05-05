Как белорусам полететь в отпуск 5.05.2021, 19:11

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Какие страны примут белорусов с ПЦР-тестом, а какие - с сертификатом о вакцинации?

У белорусов начинается период отпусков, и в условиях угасающей пандемии многие страны уже открывают свои границы для туристов. Но с осторожностью. И некоторые дополнительные требования, в большинстве случаев, придется все же выполнить.

«КП» пообщалась с представителями минских турфирм, расспросив об условиях поездок. Специалисты заверили, что пока почти все страны для пересечения своей границы требуют предъявления отрицательного ПЦР-теста. Даже несмотря на наличие сертификата о пройденной вакцинации, которые скоро начнут выдавать в Беларуси.

Фото: Минздрав

- С вакцинацией без ПЦР-теста сейчас можно рассматривать только Кипр, - ответили в одной из турфирм. - Для поездки в другие страны на данный момент в любом случае необходимо сдавать ПЦР-тест за два дня до вылета.

Напомним, выезжать из Беларуси через наземные пункты пропуска с целью туризма по-прежнему нельзя. Выход только один - самолет. Пока неизвестно, когда и как белорусов смогут начать принимать курорты в Украине и России - эти направления традиционно были популярными благодаря большей доступности. Пока для посещения этих соседних стран также нужен ПЦР-тест.

Правда, у некоторых турфирм уже появились предложения по турам на украинские морские курорты Затока и Железный Порт, причем, на автобусе. Цена за 11 дней - от 90 до 135 долларов в эквиваленте.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Что касается других популярных направлений, то пока турфирмы прелагают, в основном, традиционные Египет, Турцию и ОАЭ. Доступны также такие страны как Грузия, Греция, Мальдивы, Кипр, Хорватия.

С выездом в страны Евросоюза, даже при наличии сертификата о пройденной вакцинации, пока все сложно. Еврокомиссия предложила странам ЕС разрешить въезд для привитых иностранцев - однако одной из одобренных в Евросоюзе вакцин. Препараты, которые применяют для вакцинации в Беларуси, еще не входят в этот список. Российский «Спутник V» сейчас изучают, но его пока не одобрили.

А привиться в Беларуси препаратами из утвержденного ЕС списка - это Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson - пока нельзя. Некоторые страны заявили о том, что разрешат въезд туристов, привитых российским препаратом. Это, в частности, Мальдивы, Кипр, Хорватия, Греция, Болгария.

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