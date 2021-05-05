Мнение: Я не сомневаюсь в победе 1 5.05.2021, 19:20

1,938

Фото: «Наша Ніва»

Надо только не останавливаться.

– Когда 12 августа мне позвонили и сказали, что возле Комаровки женщины стоят в белых платьях, я через 15 минут была там. У меня колотилось все на свете, но намного страшнее остаться жить при этой власти и существующем строе. Я не могу по-другому, – пишет читательница «Блога о Минске и его людях».

В августе я гуляла по проспекту Независимости и видела столько красивых и счастливых людей, все улыбались! В этот момент я гордилась, что я беларуска. Это было лучшее время в жизни. Я познакомилась с прекрасными людьми, я узнала, что таких, как я, сотни тысяч.

Угрюмые лица у белорусов, потому что жизнь такая. Наш правитель доводит народ до нищеты только для того, чтобы люди не думали ни о чем другом, кроме выживания, работали не поднимая глаз. Какая свобода и выборы, когда у нас выдают кредиты, чтобы собрать детей в школу. Люди должны продолжать верить в себя и преодолевать свой страх. 26 лет все были заняты какими-то своими делами, кредитами, и сейчас наступил момент, когда надо отложить свои житейские потребности на второй план и делать историю. Если мы все будем бояться, то наши дети останутся жить при этих же проблемах.

Я не сомневаюсь в победе. Я вижу, что того, что было раньше, уже нет. И бунтари, и власти уже прошли точку невозврата. Надо только не останавливаться. Хуже уже не будет. Почему за мою свободу должны сидеть все эти сотни политзаключенных? Почему кто-то должен чем-то поступаться ради моей свободы, а я спокойно полежу на диване и подожду перемен? Нет, так дело не пойдёт.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».