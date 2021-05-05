Мантас Адоменас: Крушение режима Лукашенко — это вопрос выдержки и настаивания на своем 1 5.05.2021, 19:47

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Диктатор полностью потерял легитимность в обществе.

Вице-министр иностранных дел Литвы Мантас Адоменас поделился мнением о ситуации в Беларуси в интервью LRT.

– Режим (Лукашенко - прим.) не является настолько стабильным, насколько он пытается казаться. Так что очень важно сейчас не купиться на эту весть Лукашенко. Сейчас вопрос в том, кто первым даст слабину.

Может все решиться за несколько месяцев или за годы. Даже авторитарный режим, чтобы править эффективно, должен иметь некоторую легитимность в обществе.

Путин создает эту легитимность через неоимпериалистические, геополитические авантюры, захваты чужих территорий, питает этим чувство ложного национального достоинства, великоросского, только усугубляя травмы российского общества, которое все-таки должно когда-то деколонизироваться. За последний год в белорусском обществе вкус к такому мировосприятию, по-моему, уменьшился до минимума, так что крушение режима — это вопрос времени, выдержки и настаивания на своем.

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