$30 тысяч в год: сколько бюджет Беларуси теряет, когда уезжает один айтишник 5.05.2021, 20:13

Из страны уже уехали тысячи айтишников.

Учредитель и директор IT-компании Belhard Group Игорь Мамоненко подсчитал, что миграция одного IT-специалиста из Беларуси лишает страну $30 тысяч долларов в год.

— А если сто [человек. — Прим.], то это уже три миллиона долларов. А если десять тысяч? Причём как минимум 90 процентов дохода тратится здесь, поддерживая рабочие места в других сферах, — пишет Мамоненко. Бизнесмен опирается на данные о зарплате сотрудников компаний — резидентов ПВТ.

Между тем об исходе из Беларуси нескольких тысяч айтишников — часто вместе с семьями — пишут как о состоявшемся факте. А многие не скрывают своих мыслей и планов по поводу отъезда. Еврорадио разобралось, действительно ли белорусские власти, ухудшая бизнес-климат, рискуют потерять миллионы и что зарплата айтишника значит для экономики. Также мы поговорили с программистами и сделали свои примерные подсчеты потерь бюджета.

Для начала мы на основе среднего заработка работников IT-сферы в первом квартале 2021 года посчитали, сколько они заработают за весь год. Средняя месячная зарплата в первом квартале — 6338,2 рубля. В пересчете на средний курс доллара за январь — март это $2444.

Если предположить, что на протяжении года и зарплаты, и курс будут примерно такими же, то за год айтишник заработает $29,3 тысячи. С учетом бонусов и надбавок к Новому году выйдет около $30 тысяч.

Деньги все тратят по-разному. От этого зависит величина косвенных налогов. Зато прямые налоги одинаковые. 35% от размера заработной платы работодатель отчисляет в ФСЗН.

Согласно декрету №8, работодатели из ПВТ уплачивают в ФСЗН сумму, которая рассчитывается от средней зарплаты по стране, а не от заработка его сотрудников. За первый квартал 2021 года средняя зарплата в Беларуси составила 1321,6 рубля ($510). Это значит, что за год работодатель заплатит за одного айтишника из ПВТ примерно 5551 рубль ($2140).

Еще один прямой налог — подоходный. Он взимается уже с самого работника. С 1 января 2021 года для специалистов из ПВТ он такой же, как для всех в стране, — 13%. До этого вычиталось 9%. Итак, из $30 тысяч в год на подоходный налог уйдёт $3,9 тысячи. Чистыми останется $26,1 тысячи.

Итого: прямые налоги с каждого белорусского сотрудника IT-индустрии за год — порядка 6 тысяч долларов.

С большинства товаров и услуг в бюджет уходит 20% НДС. Кроме того, есть акцизы на алкоголь, табак и топливо. В зависимости от товара ставка разная, но выходит больше 20%.

— Когда мы сравниваем налоговый вклад айтишника и неайтишника, выходит, что айтишник платит меньше прямых налогов, но, поскольку он тратит больше денег, он платит больше косвенных налогов, — рассуждает академический директор BEROC Катерина Борнукова.

«Еврорадио» узнало у самих программистов, как они распоряжаются своими доходами.

Егор и Анастасия, сотрудники EPAM. Переехали в Гданьск после выборов

— Мы уехали, как, наверное, многие сейчас, по Polish Business Harbour. Я SAP-консультант, жена тестировщик. В Беларуси мы получали 2500 долларов грязными за месяц. Ставка налога на прибыль была девять процентов, выходит, на семью оставалось чуть больше 2250 долларов, — говорит Егор.

За аренду квартиры семья отдавала $300 и около $40 — за коммуналку.

— На еду уходило, наверное, долларов 300. Естественно, до ковида тратились на кафе, бары, кофейни. Во время ковида сидели дома, но заказывали доставки. Там прилично выходило — 180-200 долларов. Остальное тратили на другие развлечения: куда-то сходить, что-то посмотреть. Сходить вдвоем в кино — 25-30 долларов (билеты плюс что-то там покупаешь). По мере необходимости покупали технику.

Часть денег уходила в сферу услуг.

— Барбершоп — 25 долларов в месяц, маникюр около 20 долларов.

Перед отъездом пара купила машину.

— Часть сбережений ушла туда. Соответственно, машину нужно заправлять. За техосмотр и страховки, естественно, мы тоже платили, — продолжает Егор. — Откладывать старались хотя бы 500 долларов каждый месяц. У нас был счёт в банке, наличными ничего не держали. Когда приходили годовые бонусы, какие-то доплаты в течение года или просто меньше покупок было запланировано, закидывали на счёт больше.

Итого: если в месяц семья тратила $1300-1400 на товары и услуги, то косвенных налогов получалось в среднем на $3250 в год. Ещё около $160 в год подоходного налога должен уплачивать арендодатель квартиры.

Прямых налогов EPAM заплатил бы за Егора и Анастасию $4280. Подоходный налог по новой ставке — $3,9 тысячи. Всего за год пара принесла бы государству примерно $11,6 тысячи — прямыми и косвенными налогами.

Возвращаться в Беларусь Егор и Анастасия не планируют.

— Мы ехали с мыслями, что пробудем здесь год, а потом будем думать, вернуться или нет. Но с каждым днём таких мыслей всё меньше и меньше.

Собеседник отмечает, что тратить в Польше получается даже меньше, а качество жизни выше.

— Многие любят говорить, что, работая в IT в Беларуси, ты чувствуешь себя чуть ли не королем жизни. А поедешь куда-нибудь — и всё будет плохо. На самом деле мы не чувствуем, что наш уровень жизни упал. Наоборот. Мы переехали в Гданьск, тут есть море. Даже спальные районы строятся не так, как в Минске, где бесконечные многоэтажки. Тут чувствуешь себя покомфортнее, безопаснее, в конце концов.

Никита — machine learning ingeneer в сфере Data Science. Живёт в Минске

— Моя зарплата чистыми — 900 долларов. Она привязана к курсу. Я снимаю квартиру с другом, поэтому на жильё в месяц уходит 175 долларов плюс коммуналка около 50 рублей. Еще 240-270 рублей я трачу на репетитора по английскому и 450 на тренажёрный зал и услуги тренера.

Мобильный телефон и интернет — 30-40 рублей. На еду и сигареты трачу около 480 рублей. На стрижку нужно еще 30 рублей. Есть ещё категория “развлечения”. В последнее время походы в бар или большие тусовки происходят редко. На это уходит от 50 до 200 рублей. Но это не планируется строго. Остальное откладываю. В банке и на карте деньги не храню, держу под матрасом, — говорит Никита.

Итого: Никита тратит $550-600 в месяц на товары и услуги. Косвенных налогов за год получается в среднем $1400. Примерно $160 в год должен отчислять и арендодатель комнаты, в которой живёт Никита.

Отчисления в ФСЗН от работодателя — $2140. Подоходный налог — $1620. Всего годовые налоги Никиты составляют около $5,3 тысячи.

Выводы

По нашим подсчётам, более трети доходов IT-специалистов уходит на налоги. $5-6 тысяч в год бюджет получает от айтишной зарплаты ниже средней по стране и более $11 тысяч — от средней. Это без учёта того, что свои сбережения они могут потратить на недвижимость в Беларуси, автомобили или дорогостоящую технику.

Но польза для экономики намного больше, чем просто налоговые отчисления.

— Платежеспособный спрос айтишников развивает новые направления, например в сегменте развлечений и отдыха. Его рост, который происходил в последние годы в Минске, — это во многом эффект высоких зарплат айтишников. То же можно сказать о развитии застройки города, — отмечает Катерина Борнукова. — Поэтому есть косвенные негативные последствия миграции людей из IT. Их платежеспособный спрос создает плюсы для экономического роста, генерирует рабочие места в других сферах и новые налоги для государства, не говоря уже о самой IT-отрасли.

Об этом же говорят комментаторы под постом Игоря Мамоненко. Например, концертная жизнь Минска точно изменится. Условно, платёжеспособная аудитория, которая любит современных артистов, уезжает. А остаются те, кто готов платить разве что за Киркорова и Баскова. Их и будут привозить концертные агентства.

К середине марта 2021 года было известно о 2,5 тысячи белорусских работников ІТ, которые переехали в Польшу, и о 2 тысячах, которые нашли новое место работы в Украине. Есть и те, кто перебрались подальше: в Нидерланды, Грузию и другие страны для жизни.

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