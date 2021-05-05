В Индии одобрили коктейль из антител от коронавируса, которым лечили Трампа 5.05.2021, 20:24

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Одобрение препарата индийским регулятором основано на данных его применения в США и ЕС.

Центральная организация по контролю стандартов лекарственных средств (CDSCO) Индии разрешила экстренное использование коктейля из антител компаний Roche Pharma и Regeneron для лечения больных коронавирусом. Этим препаратом осенью 2020-го лечили экс-президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщила компания Cipla Limited, передает РБК.

"Коктейль антител (казиривимаб и имдевимаб) следует вводить для лечения коронавирусного заболевания 2019 года от легкой до умеренной степени (COVID-19) у взрослых и педиатрических пациентов (от 12 лет и старше, с массой тела не менее 40 кг), у которых подтверждено заражение SARS-CoV-2 и подвергаются высокому риску развития тяжелой формы COVID-19", - говорится в сообщении компании.

Отмечается, что одобрение препарата индийским регулятором основано на данных его применения в США и Евросоюзе. В Roche Pharma подчеркнули, что производство коктейля из антител - это сложный процесс и благодаря сотрудничеству с компанией Regeneron удалось получить разрешение на использование этой технологии.

Управляющий директор Roche Pharma Симпсон Эммануэль отметил, что компания стремится сделать все возможное, чтобы свести к минимуму число госпитализированных больных и снизить нагрузку на здравоохранение Индии.

“Это амбулаторное лечение COVID-19 будет дополнять текущую кампанию вакцинации и поддерживать нашу борьбу с пандемией в Индии", - добавил он.

Напомним, 5 мая в Индии зафиксирован новый рекорд смертности от COVID-19. За сутки в стране зарегистрировано 382 315 новых случаев заражения. Страна находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным, всего в стране зарегистрированы свыше 20,6 миллиона больных COVID-19.

Отметим, Всемирная организация здравоохранения сообщает, что количество новых случаев COVID-19 в мире две недели подряд держится на рекордном уровне с начала пандемии. Зафиксировано более 5,7 миллиона.

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