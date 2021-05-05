Сенсация в Кубке Беларуси: «Ислочь» вышла в финал, не пустив туда «Шахтер» 5.05.2021, 21:02

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Фото: «Шахтер»

5 мая станут известны финалисты Кубка Беларуси по футболу сезона-2020/2021.

5 мая проходят ответные матчи полуфинала Кубка Беларуси по футболу. В первой игре в Молодечно случилась сенсация: «Ислочь» со счетом 2:0 обыграла «Шахтер» и вышла в финал турнира. Первый матч в Солигорске закончился со счетом 1:0 в пользу «горняков», пишет tut.by.

«Ислочь» впервые в своей истории выходит в финал Кубка Беларуси. Для «Шахтера» это первое поражение в 2021 году.

В Жодино «Торпедо-БелАЗ» принимает БАТЭ. В первой встрече этих команд борисовчане разгромили «автозаводцев» со счетом 4:1. Напомним, что «желто-синие» — действующие обладатели Кубка Беларуси.

«Ислочь» — «Шахтер» — 2:0

Молодечно. 5 мая. Городской стадион.

Судьи: А. Кульбаков (Гомель), Д. Жук (Минск), О. Маслянко (Брест).

«Ислочь»: Василючек — Гуренко, Зинович, Глущенков, Дибанго — Р. Лисакович, Патоцкий (Мякиш, 57) — Комаровский (к) (Морозов, 61) — Ковалев (Ануфриев, 87), Юсов, Козыренко (Годвин, 83).

«Шахтер»: Гутор — Бегунов, Филипенко, Хадаркевич, Сотников (Шевченко, 49) — Сзоке — Океухи, Диасамидзе (Корзун, 43), Кендыш (к), Стасевич (Подстрелов, 74) — Дебелко (Дарбо, 46).

Голы: 1:0 — Дибанго (68). 2:0 — Юсов (76).

Предупреждения: Филипенко (46), Р. Лисакович (56), Морозов (92+).

В первом тайме «горняки» играли по счету первой игры, не сильно напрягая «Ислочь». Во втором тайме рисунок игры был похож, пока на 68-й минуте камерунец Иван Дибанго не забил гол в ворота «Шахтера».

В игре сразу появилась нервозность, причем со стороны обеих команд. Но лучше с ней справились «волки», которые реализовали свой момент. На 76-й минуте Дмитрий Юсов получил мяч в штрафной «Шахтера», развернулся и точным ударом отправил мяч в ближний угол ворот Александра Гутора.

Гости попробовали спасти матч, организовав навал на ворота «Ислочи», но те стойко оборонялись, а в добавленное время и вовсе перевели игру на сторону поля «Шахтера».

Финальный свисток зафиксировал сенсационную победу молодой «Ислочи» над, пожалуй, самым дорогим и сильным клубом Беларуси на данный момент.

`«Торпедо-БелАЗ» — БАТЭ — 1:1

Матч начался.

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