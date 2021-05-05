В ЕС первая страна вакцинировала более 50% населения 5.05.2021, 21:04

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В этой стране более половины населения старше 18 лет получили хотя бы одну дозу вакцины.

Венгрия стала первым государством в Евросоюзе, где более половины населения старше 18 лет (50,5%) получили хотя бы одну дозу вакцины от новой коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные на сайте Европейского центра профилактики и контроля заболеваний в среду, 6 мая.

Также указано, что обе дозы одного из зарегистрированных в стране препаратов получили 25,8% взрослого населения Венгрии.

На втором месте по темпам вакцинации в ЕС расположилась Мальта (47,1% и 25% соответственно). Тройку лидеров по количеству совершеннолетних граждан, сделавших хотя бы одну инъекцию, замкнула Финляндия (38,4%), а по полностью привитым – Дания (14,4%).

Среди отстающих – Болгария (10,7% граждан с одной прививкой, 3,8% с двумя) и Латвия (13,9% и 2,5%).

Среди европейских стран, не являющихся членами ЕС, высокий результат показала Исландия, где 39% населения получили хотя бы один компонент вакцины.

Всего первую дозу вакцины получили 30,4% населения стран Евросоюза и не входящих в него Норвегии, Исландии и Лихтенштейна. Обе инъекции сделали 11,3%. Всего же в ЕС сделали 154,1 млн прививок от коронавируса.

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