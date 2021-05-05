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Страны G7 призывают провести новые выборы в Беларуси под международным наблюдением

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  • 5.05.2021, 21:08
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Страны G7 призывают провести новые выборы в Беларуси под международным наблюдением

Государства «семерки» поддержали демократические устремления белорусского народа.

Страны G7 призывают власти Беларуси провести новые выборы под международным наблюдением, а также освободить несправедливо заключённых (и политзаключенных, и участников протестов, находящихся под следствием) за выражение своих демократических устремлений.

Об этом говорится в заявлении, распространенном по итогам саммита глав МИД стран G7, который прошел в Лондоне. В G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.

«Мы призываем режим провести новые, свободные и честные выборы под международным наблюдением, — говорится в документе. — Мы привержены поддержке демократических устремлений белорусского народа и привлечению к ответственности лиц, причастных к нарушению прав человека».

Страны G7 призывают официальный Минск прекратить подавление прав человека и фундаментальных свобод.

Государства «семерки» также призвали Минск «вступить в содержательный диалог со всеми частями общества, включая настоящих лидеров оппозиции, и принять предложение председателя ОБСЕ о посредничестве для разрешения политического кризиса».

Беларусь уже находится под санкциями ЕС и США из-за нарушения прав человека, фальсификации итогов президентских выборов 2020 года. Режиму грозят новые санкции.

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