Почему биткоин перестал расти 4 5.05.2021, 21:54

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С середины апреля главная криптовалюта застряла в одном ценовом.

Последние три недели стоимость биткоина находится в диапазоне $52-58 тыс. Иногда главной криптовалюте все-таки удается преодолеть эти рамки, однако вскоре она возвращается к прежнему уровню. До этого первая цифровая монета показывала уверенный рост, и с начала года подорожала на 97% (с $29 тыс). Эксперты «РБК-Крипто» объяснили, что сейчас происходит с биткоином и когда он сможет вернуться к фазе роста.

Замедляющие факторы

Сейчас на адреса криптовалютных бирж активно заводят биткоин, либо с целью фиксации прибыли в нем, либо с целью покупки менее капитализированных альткоинов, что оказывает давление на курс, пояснил ведущий аналитик 8848 Invest Виктор Першиков. По его словам, главная криптовалюта выглядит менее инвестиционно привлекательной относительно основных конкурентов из-за значительной перекупленности.

«Хорошо видно, что в парах с BTC таким активам, как ETH, LTC, NEO, TRX и многим другим еще есть куда расти, так как до исторических максимумов еще очень далеко», — отметил аналитик

Поэтому долгосрочные инвесторы предпочитают покупать менее капитализированные цифровые монеты за биткоин оставляя в нем небольшую часть средств, на фоне текущего сезона альткоинов, утверждает Виктор Першиков. Сам сезон альткоинов и падение доли биткоина на крипторынке также является важным сигналом, что быки пока не готовы к новым рекордам, добавил он.

Риск распродаж

На данном этапе альткоины больше привлекают розничных непрофессиональных инвесторов, считает основатель платформы стабильных криптовалют Григорий Клумов. По его словам, эта категория инвесторов больше склонна к паническим настроениям, поэтому неспособность биткоина в ближайшее время уверенно пройти отметку в $60 тыс. вполне может спровоцировать распродажу сразу по обоим направлениям.

«В случае если биткоин столкнется с ожесточенной распродажей, как показывает практика, каким бы ярким ни был сезон альткоинов, альтернативные криптовалюты продают еще активнее», — добавил эксперт.

Накопление ликвидности

Основной фактор, который сдерживает рост биткоина, это высокая концентрация длинных позиций на фьючерсном рынке, уверен старший аналитик Bestchange.ru Никита Зуборев. Он утверждает, что сейчас критпорынок находится в цикле накопления ликвидности в альткоинах.

«В ближайшие недели не ожидается значительного роста цены биткоина, хотя после непродолжительной консолидации в течение ближайшей недели возможно преодоление уровня в $60 тыс», — спрогнозировал аналитик.

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