Лукашенко могут признать террористом 6 5.05.2021, 22:35

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Юристы обвинили Таракана в преступлениях против человечности.

Участников мирных протестов судят в Беларуси, а тех, кто применил насилие к протестующим, будут судить за пределами Беларуси.

«Если Лукашенко или другое лицо приедет в Европу, в Европейский Союз, процедура начнется», - сказал Роланд Краузе, один из четырех юристов, обратившихся в Федеральную прокуратуру Германии, передает «Белсат».

От имени десяти жертв избирательной кампании, граждан Беларуси, Польши, Швейцарии и Израиля, юристы обвинили белорусских чиновников, в том числе Александра Лукашенко, в преступлениях против человечности, предусмотренных Международным уголовным кодексом.

«Это была наша инициатива и инициатива моих коллег-юристов из Беларуси. Они связались с юристами из Вильнюса и Германии, так как есть вариант универсальной юрисдикции», - говорит Роланд Краузе.

Универсальная юрисдикция - это международная процедура, позволяющая преследовать виновных в незаконных задержаниях, пытках, похищениях и убийствах, совершенных в другой стране.

«Заявление направлено на признание режима Лукашенко террористической организацией, совершившей преступления против человечности», - сказал Каcпер Сеницки, гражданин Польши, задержанный и избитый в Минске после президентских выборов.

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