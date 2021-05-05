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Белорусы выходят на протесты 270 дней подряд

  • 5.05.2021, 22:54
Белорусы выходят на протесты 270 дней подряд

Акции прошли в стране и за рубежом.

Белорусы выходят на протесты 270 дней подряд.

«Вольные белорусы готовы к объединению!» - заявляют жители минской Серебрянки.

Белорусы Санкт-Петербурга поддерживают земляков 270 день.

Наши земляки из Киева высказывают слова поддержки врачам, которые подвергаются репрессиям за их политические взгляды.

Московская диаспора выражает поддержку и солидарность белорусским медикам.

Цепь солидарности в Борисове.

Фото и видео опубликовал телеграм-канал «Хартия-97».

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