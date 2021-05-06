Госсекретарь США прибыл в Киев с официальным визитом 6.05.2021, 7:33

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Энтони Блинкен прилетел в Украину

Фото: Efrem Lukatsky/Pool via REUTERS

Одной из ключевых тем визита будет безопасность в регионе.

В ночь на четвер, 6 мая, Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев, сообщает nv.ua.

«Прибыл в Киев со стремлением усилить партнерство между Украиной и США. Это будет важная возможность обсудить с нашими украинскими партнерами продолжающуюся российскую агрессию и подчеркнуть необходимость соблюдения как темпов, так и сосредоточенности в продвижении реформ», — написал Блинкен в своем Twitter.

Самолет приземлился в Международном аэропорту Борисполь около 00.20 (по Минску).

Wheels down in Kyiv as we look to strengthen the #USUkrainePartnership. This will be an important opportunity to discuss continued Russian aggression and to underscore the need for maintaining both the pace of and focus on reforms with our Ukrainian partners. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 5, 2021

Это первый визит Блинкена в Украину. В ходе визита он встретится с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, предстоятелем ПЦУ митрополитом Епифанием и представителями украинского гражданского общества.

Как сообщили в ОП, во время визита стороны поднимут вопросы перспективы сотрудничества в сфере безопасности и обороны и деэскалации ситуации на Донбассе и вдоль восточной границы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что одной из ключевых тем визита Блинкена в Украину будет безопасность. Также будут обсуждаться экономика и помощь, которую США могут оказать в реформах.

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