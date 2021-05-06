Госсекретарь США прибыл в Киев с официальным визитом
- 6.05.2021, 7:33
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Одной из ключевых тем визита будет безопасность в регионе.
В ночь на четвер, 6 мая, Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев, сообщает nv.ua.
«Прибыл в Киев со стремлением усилить партнерство между Украиной и США. Это будет важная возможность обсудить с нашими украинскими партнерами продолжающуюся российскую агрессию и подчеркнуть необходимость соблюдения как темпов, так и сосредоточенности в продвижении реформ», — написал Блинкен в своем Twitter.
Самолет приземлился в Международном аэропорту Борисполь около 00.20 (по Минску).
Wheels down in Kyiv as we look to strengthen the #USUkrainePartnership. This will be an important opportunity to discuss continued Russian aggression and to underscore the need for maintaining both the pace of and focus on reforms with our Ukrainian partners.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 5, 2021
Это первый визит Блинкена в Украину. В ходе визита он встретится с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, предстоятелем ПЦУ митрополитом Епифанием и представителями украинского гражданского общества.
Как сообщили в ОП, во время визита стороны поднимут вопросы перспективы сотрудничества в сфере безопасности и обороны и деэскалации ситуации на Донбассе и вдоль восточной границы.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что одной из ключевых тем визита Блинкена в Украину будет безопасность. Также будут обсуждаться экономика и помощь, которую США могут оказать в реформах.