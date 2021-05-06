Медики назвали главную причину развития тяжелой формы COVID-19 1 6.05.2021, 7:51

4,098

Пациенты с этим показателем чаще других поступали в отделения интенсивной терапии и нуждались в ИВЛ.

Риск тяжелой формы COVID-19, приводящей к госпитализации и смерти пациента, увеличивается при индексе массы тела (ИМТ) более 23, сообщает medicalxpress.com.

Гораздо больше людей с избыточным весом или ожирением поступали в отделения интенсивной терапии и нуждались в ИВЛ, чем людей без избыточного веса, подчеркнули авторы новой работы.

Мин Гао из Оксфордского университета в Соединенном Королевстве и его коллеги провели когортное исследование, используя анонимные данные пациентов, чтобы изучить связь ожирения с неблагоприятными исходами после тяжелого острого респираторного синдрома, вызванного SARS-CoV-2. Данные были включены для 6 910 695 лиц, соответствующих критериям (средний ИМТ — 26,78).

Исследователи обнаружили, что 0,20 процента подходящих людей были госпитализированы, 0,02 процента были госпитализированы в отделение интенсивной терапии (ОИТ) и 0,08 процента умерли после положительного результата теста на SARS-CoV-2.

«Мы обнаружили, что самый низкий риск был у людей с ИМТ 23, а далее риск возрастал линейно — с каждым пунктом увеличения ИМТ риск госпитализации повышался на 5%, риск попадания в отделение интенсивной терапии — на 10% и риск смерти на 4%», — сообщают авторы исследования.

Была выявлена связь между ИМТ и поступлением в больницу по поводу COVID-19 и смерти, по всему диапазону ИМТ наблюдалась линейная связь с поступлением в отделение интенсивной терапии (отношение рисков 1,10). Между ИМТ, возрастом и этнической принадлежностью также наблюдалась значительная взаимосвязь.

«С возрастом, полом или этнической принадлежностью мы, конечно, ничего поделать не можем. Однако в отношении избыточного веса мы можем что-то предпринять», — пишут Мин Гао и его коллеги.

«Мы еще не знаем точно, что именно потеря веса снижает риск серьезных исходов COVID-19, но это очень правдоподобно и, безусловно, принесет другие преимущества для здоровья», — говорится в заявлении ученых

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».