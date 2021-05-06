Почему растут цены на заправках Беларуси и на сколько еще подорожает бензин и «дизель» 6.05.2021, 7:56

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фото: РИА НОВОСТИ

Эксперт сообщила важную информацию для белорусских водителей.

С 4 мая в Беларуси подорожало топливо. На одну копейку, тринадцатый раз с начала года. Почему растут цены и что будет со стоимостью бензина и «дизеля» на белорусских АЗС дальше, узнала Intex-press.

Еженедельным подорожанием топлива белорусов уже не удивить. Не стала исключением и текущая неделя: с 4 мая литр бензина и дизельного топлива на заправках страны прибавил в цене одну копейку. Это 13-е повышение цен на топливо в текущем году, в результате чего оно подорожало примерно на 7%.

В 2020 году цена топлива менялась 16 раз (11 раз увеличивалась и 5 раз снижалась), в итоге средняя стоимость выросла больше чем на 3%.

От чего зависит цена

Аналитик Татьяна Маненок поясняет, что на цену топлива в Беларуси влияют несколько факторов. Ключевая составляющая – это стоимость нефти. От нее цена дизельного топлива и бензина на внутреннем рынке Беларуси зависит примерно на 80%. А нефть, обращает внимание собеседница, в этом году дорожает существенно.

– Если в 2020 году средняя мировая котировка нефти равнялась 41,7 доллара за баррель, то в январе 2021 года – 54,8 доллара, в марте – 65,6 доллара, а за первый квартал текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, цена на нефть увеличилась на 21%, – говорит Татьяна Маненок.

Она поясняет, что Беларусь покупает российскую нефть в привязке к мировым котировкам за минусом экспортных пошлин. Но в связи с налоговым маневром, который завершится в нефтяной отрасли России к 2024 году, эта пошлина плавно уменьшается и с 2024 года полностью исчезнет. А это значит, что Беларусь будет покупать нефть у России по мировым ценам.

– Раньше стоимость российской нефти для Беларуси составляла 50% от мировых котировок, сейчас – более 80%. С каждым годом пошлина снижается, переносится в стоимость нефти, а это значит, что для Беларуси нефть в любом случае дорожает, – говорит Татьяна Маненок.

Еще одна важная составляющая – это курс белорусского рубля к доллару, ведь белорусские НПЗ покупают нефть не в белорусских рублях, а преимущественно в долларах.

Также собеседница говорит, что цена на топливо в Беларуси формируется в том числе с учетом торговой надбавки продавца и НДС. Размеры торговых надбавок, обращает внимание Татьяна Маненок, уже долгое время остаются неизменными, а целевой параметр доходности для белорусских НПЗ удерживается на уровне рентабельности продаж около 3%.

– Это очень низкий уровень рентабельности, то есть нефтеперерабатывающие заводы не могут зарабатывать на морже больше 3% и эта цифра сохраняется уже несколько лет. Рентабельностью ограничены и АЗС. Продажа топлива для них – в «минус», и АЗС вынуждены зарабатывать на продаже сопутствующих товаров – кофе, сладостей и т.п., – рассуждает эксперт.

Почему в 2020 году топливо не подешевело так, как нефть

Татьяна Маненок поясняет, что в Беларуси, в отличие от многих других стран, система формирования цен на топливо не рыночная, а административная: стоимость «дизеля» и бензина регулирует «Белнефтехим». И избранная им стратегия изменения цен на топливо не более чем на 1 копейку за литр заключается в следующем: топливо не снижается на такой же процент, как падает цена на нефть, но и не растет таким же темпом в периоды роста котировок. Проще говоря, если бы не регулирование, то в прошлом году, когда обрушились мировые цены на нефть, топливо в Беларуси тоже существенно подешевело бы. Но сейчас, когда мировые котировки стремительно растут, топливо подорожало бы соразмерно.

– «Белнефтехим» пытается сглаживать пики роста и падения цен на нефть, чтобы не было резкого падения или повышения стоимости топлива. Если бы не было сглаживания и все затраты переложили на потребителя, повышение было бы гораздо значительнее. Сейчас же эти затраты несут НПЗ, АЗС, частично бюджет, – говорит Татьяна Маненок.

Что дальше

По мнению Татьяны Маненок, учитывая то, что мировые цены на нефть растут, розничная стоимость топлива на белорусских АЗС и дальше будет плавно повышаться.

Аналогичный прогноз строят и в «Белнефтехиме».

«При неизменности текущих условий хозяйствования, в том числе цен на нефть и курса белорусского рубля, до конца года цены на топливо планируется увеличить на 5–6%», – следует из протокола заседания общественно-консультативного совета по развитию предпринимательства при концерне «Белнефтехим» от 14 апреля.

Если так и будет, то цены на топливо в этом году прибавят еще почти 10 копеек. Это как минимум.

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