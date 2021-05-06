Путина поставили на паузу Павел Баев, jamestown.org

6.05.2021, 8:02

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ФОТО: ТАСС

К чему готовиться Европе и Украине?

План российского президента Владимира Путина выйти из продолжительной самоизоляции с новыми силами сработал не совсем так, как ожидалось, и ему явно нужно было сделать паузу. 28 апреля президент США Джо Байден рассказал о своих достижениях в борьбе с пандемией COVID-19 и в оздоровлении экономики США, отмечая символические 100 дней пребывания у власти. Однако, несмотря на то, что российские СМИ пытались преуменьшить эти достижения, лидер Кремля не может претендовать на подобный успех: российская кампания вакцинации не может и близко сравниться с той, что проводится в США, и он не может просто приказать отечественной экономике подняться выше ее посредственных показателей. В своем ежегодном послании Федеральному собранию 21 апреля Путин не коснулся самых сложных проблем. Но ему удалось добиться желаемой паузы, объявив о длительных каникулах до 10 мая.

«Подарок» наверняка приветствовали многие россияне, отправившиеся на свои дачи огородничать, но объявленный праздник добавил головной боли многим предприятиям, вынужденным оплачивать своим сотрудникам дополнительные выходные. В макроэкономических показателях России обязательно произойдет спад, и на них уже повлияло решение Центробанка о повышении базовой процентной ставки до 5% из-за высоких оценок инфляции. Потребительские цены действительно быстро растут, а снижение реальных доходов значительно больше, чем скромные 3,6%, признанные официальной статистикой за первый квартал. По мере того как личные сбережения сокращаются, спрос на кредиты растет, в результате чего накопленная задолженность домохозяйств достигает рекордно высокого уровня. Эти удручающие экономические показатели лишают режим возможности поддержать свою легитимность, предоставляя ощутимые вознаграждения, поэтому ему приходится все больше полагаться на репрессии, которые серьезно усугубляют последствия низких экономических показателей.

Конечно, подавление оппозиции не было поставлено на паузу: каждый день появляются новости об арестах блогеров за «подрывные» посты или университетских профессоров, обвиняемых в участии в «экстремистской деятельности». Сеть антикоррупционных активистов, созданная и возглавляемая Алексеем Навальным, особенно страдает от этих репрессий — региональные штабы закрыты и ушли в подполье. В эту пятницу будет 110-й день с тех пор, как Навальный добровольно вернулся в Россию после выздоровления в Германии от попытки отравления нервно-паралитическим веществом Новичок. Путин надеялся, что, бросив своего заклятого врага за решетку, он сможет заставить его замолчать, но Навальный по-прежнему способен формировать политическую повестку дня для оппозиции и наносить серьезные удары. Например, использовав свое последнее появление в апелляционном суде, чтобы высмеять «голого проворовавшегося короля», сидящего в Кремле. В Санкт-Петербурге, где в этом году особенно жестоко подавлялись уличные протесты, образ Навального стал ключевым мотивом уличного искусства, к большому раздражению муниципальных властей.

Еще одним вопросом, по которому Путину необходимо было взять паузу, является кризис в отношениях с Украиной, которые он довел до грани полномасштабной войны, рассчитывая использовать трещины в западном единстве. Вместо этого он столкнулся с жестким сопротивлением и счел уместным отступить после телефонного звонка Байдена. Украинский президент Владимир Зеленский хорошо проявил себя под этим давлением и сумел возобновить поддержку в Европе, продемонстрировав готовность встретиться с Путиным и обсудить ситуацию на Донбассе, которую Кремль отказывается признать центральной проблемой в двусторонних отношениях. Зеленский стремится вырваться из ловушки Минских соглашений, навязанных Украине в начале 2015 года в отчаянный момент. Они не могут быть реализованы, но остаются единственной основой для международного управления едва замаскированной российской агрессией.

Напряженность вокруг Украины совпала с другим кризисом — в отношениях России с Европой, с которым Путин плохо справился и не может поставить на паузу. Расследование смертоносного взрыва на чешском складе боеприпасов в Врбетице в октябре 2014 года представило веские доказательства причастности российской военной разведки (ГРУ), поэтому Прага была вынуждена принять меры против центра спецслужб, созданного в местном посольстве России. Москва ответила обычным высокомерным отрицанием и высылкой чешских дипломатов, но Прага отказалась принять эту «взаимность» и еще больше углубила этот разрыв. Расследование выявило связанные российские теракты в Болгарии, которой также пришлось проявить решимость. Москва решила наказать за эти умеренные жесты европейской солидарности и объявила санкции против восьми официальных лиц Европейского союза. Многим это показалось уж слишком: все топ-бюрократы ЕС выразили возмущение неприемлемым демаршем России, и теперь Москва должна готовиться к новому ужесточению санкций с европейской стороны.

Затевая эту ссору, Кремль рассчитывал на безразличие Вашингтона, ожидая, что Белый дом будет в основном занят подготовкой к успешному саммиту Байден-Путин в предстоящие недели. Вместо этого государственный секретарь США Энтони Блинкен категорически осудил российский «черный список» должностных лиц ЕС. Заявлением Блинкена можно было бы пренебречь как простой риторикой, но его запланированный визит в Киев для обсуждения поддержки США реформ в Украине вызывает озабоченность в Москве. Угроза войны сейчас является главным инструментом внешней политики России, однако эффективность такого грубого давления зависит от приверженности США европейской безопасности, что будет неоднократно и тщательно проверяться.

Мобилизация ресурсов для создания такой убедительной военной угрозы по своей прихоти является дорогостоящим мероприятием, поэтому России нужна пауза после апрельских стараний, позволяющая Путину подсчитать свои достижения и неудачи. Для европейских политиков и сторонников взаимодействия, очевидно, что Россия потеряла престиж и влияние, поэтому они надеются, что Москву удастся отговорить от новых попыток запугать и шантажировать своих соседей. Однако расчет Путина несколько иной. Ослабление напряженности неизбежно приводит к тому, что Россия оказывается на периферии мировых дел и подрывает репрессивную динамику его режима. Его удастся отговорить от дальнейшего давления на Украину и «гибридных» нападений на европейских соседей не больше, чем сдерживать хищные аппетиты своих силовиков. Война — это не естественная стихия Путина, но создание проблем — его единственный хитрый маневр для Европы.

Павел Баев, jamestown.org

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