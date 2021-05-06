Ученые выяснили, можно ли защитить Землю от столкновения с огромным астероидом 6.05.2021, 8:17

иллюстрационное фото

Ситуацию смоделировали специалисты из NASA

Ученые Национального аэрокосмического агентства США смоделировали падение астероида на Землю, сообщает «Вокруг света. Украина».

После длительного исследования ученые пришли к выводу, что если на Европу будет надвигаться огромный астероид и у людей будет 6 месяцев на подготовку, предотвратить катастрофу человечество не сможет.

Единственным выходом из сложившейся ситуации была бы эвакуация людей из территории, которая столкнется с астероидом. Однако такое решение не поможет спасти все жизни и имущество. В случае столкновения с таким же крупным небесным телом, как астероид, убивший динозавров, эвакуация и вовсе имеет мало смысла.

Тем не менее офицер NASA по планетарной обороне Лидли Джонсон подчеркнул, что такие моделирования помогают специалистам по защите Земли общаться с правительствами стран, чтобы быть готовыми к потенциальной угрозе.

В конце марта специалисты NASA определили, что угрозы, исходящей от наиболее опасного для Земли астероида Апофис, пока нет.

Ученые в очередной раз просчитали траекторию движения Апофиса, когда тот пролетел на расстоянии 17 млн км от Земли (что в 44 раза больше расстояния до Луны). Выяснилось, что любую возможность столкновения в 2068 году и позже можно пока с уверенностью исключить.

Всего ученые задокументировали и классифицировали более миллиона астероидов. Из них только чуть более 10 тысяч размером с более чем километр в диаметре приближались к Земле, в частности, где-то более 1 400 достаточно близко, чтобы их классифицировали как потенциально опасные.

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