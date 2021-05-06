Эксперты назвали лучшую вакцину от COVID-19 6.05.2021, 8:38

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Победителя определили на Всемирном конгрессе вакцин в Вашингтоне.

Препарат американской компании Moderna признали лучшей в мире вакциной от COVID-19 на прошедшем в среду из-за пандемии в режиме видеосвязи регулярном Всемирном конгрессе вакцин — 2021 (World Vaccine Congress Washington 2021), пишет ТАСС.

На форуме, который до распространения инфекции ежегодно проходил в Вашингтоне, препарат Moderna победил в номинации «Лучшая вакцина от COVID». Как сообщается на сайте конгресса, вакцина, разработанная американской компанией Pfizer совместно с ее германским партнером BioNTech «получила весьма высокую оценку».

В шорт-лист номинации попал «Спутник V», американские Janssen и Novavax, канадская Medicago, препарат от британско-шведской AstraZeneca, вакцина от Pfizer/BioNTech, разработка индийской фармкомпании Bharat Biotech и препарат для животных Zoetis.

Moderna взяла и награду за «Лучшую новую технологию/платформу для вакцины». BioNTech в этой номинации также «получил весьма высокую оценку».

По какому принципу выбирались победитель и финалисты, не сообщается.

На протяжении многих лет на Всемирном конгрессе вакцин проводятся конференции с участием международных экспертов и ученых, занимающихся проблемами разработки и распространения этих медицинских препаратов.

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