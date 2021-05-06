Цены на картошку в Беларуси бьют все рекорды 8 6.05.2021, 8:45

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Опубликованы интересные цифры.

Белстат выпустил объемный сборник о жизни белорусов в цифрах.

«Еврорадио» выбрало 9 ярких фактов.

1. Из 9,3 млн белорусов 2,4 млн — пенсионеры. Четверть людей пенсионного возраста продолжает работать.

2. С 2017 года в Беларуси все реже заключались браки, но становилось все больше разводов. В 2017 году новых семей появилось 66,2 тысячи. В 2020-м — 50,4 тысячи. При этом разводов в 2017 году было 32 тысячи. А в 2020 году их уже 35,1 тысячи.

3. По подсчетам Минздрава, с 2017 года число практикующих врачей уменьшилось на 3,2 тысячи. К концу прошлого года в Беларуси их было 38,8 тысячи.

4. Больше трети среднедушевого дохода в 2020 году белорусы потратили на продукты питания. На эту группу товаров приходилось 36,8% от всех расходов. Это меньше, чем в 2017 году (тогда было 38,2%), но больше, чем в 2019 году (35,7%). Это сравнительно много, и при таком соотношении расходов общество по международной классификации относится к среднеобеспеченному. Пока заработки людей таковы, что на еду приходится отдавать настолько существенную их часть, многие другие виды товаров и услуг остаются для них недоступными.

5. Цены на картошку в Беларуси ставят рекорды. В 2017 году на среднедушевой месячный доход можно было купить 831,3 кг картошки, а в 2020 году — только 699 кг. Также быстрее, чем доходы, растут цены на яблоки (в 2017 году 305 кг, а в 2020 году — 255,1 кг) и мороженую рыбу (127,3 кг в 2017 году против 114,5 кг в 2020-м).

Таких продуктов, как мясо, молоко или масло, на среднедушевой доход в 2020 году можно было купить больше, чем в 2017 году, отмечается в сборнике.

6. В 2020 году рухнула посещаемость театров. Если в 2019 году люди сходили туда более 1,7 млн раз, то в 2020 году — всего 693 тысячи раз. Понятно, что основная причина — это ситуация с коронавирусом. Однако и то, что главная сцена страны — Купаловский театр — после выборов осталась без части труппы и спектаклей, повлияло на статистику.

7. Белорусы стали больше заниматься спортом. В 2020 году таких людей было 2,42 млн. В 2017 году — 2,27 млн человек. Согласитесь, программе #СборнаяЗОЖ, объявленной независимыми спортсменами, еще есть над чем работать!

8. С 2017 года выросла преступность. Тогда было зарегистрировано 86,3 тысячи преступлений. В прошлом году их стало уже 95,4 тысячи. Но таких преступлений, как изнасилование, кража или хулиганство, становится меньше. Зато расцветает киберпреступность.

Хищений путем использования компьютерной техники и преступлений против информационной безопасности в 2017 году зафиксировано 3,1 тысячи. А в 2020 году — 25,5 тысячи. Чему удивляться, если весь год белорусам через вайбер названивали с незнакомых номеров и выманивали данные о банковских карточках?

9. По данным МВД, тех, кто отбывает наказание в местах лишения свободы, с 2017 года стало меньше на 8,5 тысячи. В 2020 году их было 34,5 тысячи.

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