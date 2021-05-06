Минский район и Дражня вышли на акции в поддержку Андрея Любецкого и всех смелых белорусов 6.05.2021, 9:11

Ключи от их свободы — в наших руках.

«В руках каждого гражданина — ключи от тюремных камер», — заявили жители Минского района и Дражни, которые вышли на акции в поддержку хирурга Андрея Любецкого и всех смелых белорусов, сообщает телеграм-канал «Менск разам».

Минский район требует отпустить Андрея Любецкого, медиков и всех политзаключенных.

Свободная Дражня вышла на акцию за правду, честных и смелых людей.

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