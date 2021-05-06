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Власти Египта ввели жесткий локдаун

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  • 6.05.2021, 9:23
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Власти Египта ввели жесткий локдаун

Закрыты пляжи и парки.

В Египте из-за распространения коронавируса власти были вынуждены вновь ввести жесткий локдаун в стране, информирует Reuters со ссылкой на Минздрав Египта.

Локдаун вводится на две недели с 6 мая. В этот период не будут работать торговые центры, магазины, рестораны. Также под запрет попали массовые собрания и концерты. Пляжи и парки будут закрыты с 12 по 16 мая.

Египетские власти уже оштрафовали 1,7 млн человек на 3 доллара за несоблюдение масочного режима.

Ранее об ужесточении локдауна заявила Турция.

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