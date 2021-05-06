Белоруса посадили на 30 суток — а он все равно гуляет по Минску и даже путешествует 6.05.2021, 9:53

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фото: Instagram

Все благодаря идее жены и ее подруги.

Разработчик Валерий Третьяк вышел в свой двор поздно вечером 23 апреля. По словам жены, не на акцию — прогуляться с ней перед сном. Только они не знали, что в их районе проходит дворовый марш. Как результат — девушке удалось вернуться домой, а вот Валерию нет. На следующий день, 24 апреля, прошел суд. Наказание — 30 суток. Но Мария придумала способ, как все равно провести эти дни вместе, пишет tut.by.

Откуда мы узнали об этой паре

С августа 2020 года это уже третье задержание Валерия. Первое было еще 9 августа: его задержали прямо на избирательном участке как наблюдателя. Второе случилось в конце августа: тогда Валерий целенаправленно пошел на площадь Независимости, чтобы поучаствовать в акции.

После тех арестов молодой человек решил бесплатно помогать людям из госструктур получить профессию программиста. Мария говорит, что приславшие заявки действительно получили свои уроки.

Есть и позитивный момент, если так можно сказать: в 2020-м Валерий и Мария поженились. Статус парня и девушки ребята решили изменить на официальный из-за политической ситуации.

— Мы несерьeзно относимся к институту брака, не особенно думали о росписи. Я люблю Валеру, но если бы не эти внешние обстоятельства, непонятно, что бы нас еще так ускорило, — объясняет Мария.

Дело в том, что передавать передачи в случае задержания действительно гораздо проще в статусе близкого родственника.

— Я уже оценила, насколько удобнее передавать передачу, — грустно смеется девушка. — Даже не знаю, что бы я делала, если бы мы не расписались.

«Письма не доходят. Но это разве повод не писать?»

К задержанию заранее не подготовишься. Сейчас Марию расстраивает, что Валерия лишили свободной жизни за простую вечернюю прогулку. Причем в его самый любимый месяц — май.

— И я подумала: не сидеть же мне, ничего не делая. Мне хотелось рассказать о ситуации Валеры как можно большему количеству людей. У меня самой нет аккаунта в инстаграме, у Валеры есть, но там мало подписчиков. Поэтому я завела новый, где стала призывать людей отправлять ему письма. Расчет был такой: если я подпишусь на близких, то они не смогут пройти мимо и привлекут менее знакомых людей.

Девушка считает, что это необходимо — знать, что человека, с которым ты знаком, задержали. Как минимум для того, чтобы что-то сделать и чем-то помочь.

— Хоть мне и немного стыдно, как будто я перетягиваю повестку на Валерину ситуацию, — говорит Мария. — А ведь много кто сидит. Наверное, чувствовать такую вину странно, но этой ситуацией, надеюсь, я про всех заключенных рассказываю, не только про Валеру.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

При этом Мария знает, что письма до «суточников», как правило, не доходят.

— Но это разве повод не писать? — спрашивает собеседница. — Во-первых, имеет значение, что, пока Валера сидит, люди о нем думают. Во-вторых, я прошу всех фотографировать свои письма. Когда он выйдет, точно их увидит. Я прошу писать и на домашний адрес тоже. Думаю, для него важно будет понять, что о нем помнили, выражали солидарность. Сама я пишу Валере каждый день, а иногда даже по два раза.

В целом Мария иногда тратит по полдня, чтобы сделать жизнь Валерия хоть немного лучше.

— Собираю ему передачи, пытаюсь оплатить адвоката уже вторую неделю — не доходят руки. Веду социальные сети, пишу письма… Бывает, уйдет и пару часов, но бывает и полдня, если куда-то еду по делу. Да и написать письмо занимает много времени вообще-то.

«Нарезали разных «Валер» и делаем»

Через неделю после задержания появился еще один профиль в инстаграме — valera_and_may. В нем Валерий радуется приходу мая, а затем каждый день гуляет по весеннему Минску. Конечно, пока настоящий Валерий в Жодино, путешествует по улицам его бумажная распечатанная копия.

Мария признается, что идею придумала не она сама, а ее подруга Даша Барышникова.

— Получилось довольно неожиданно: за пару дней до задержания Валеры мы почему-то разговорились о порах года. И оказалось, что его любимый месяц — это май, он его прямо обожает. Когда Валеру «закрыли», я поняла, что этот май он не увидит. Почти весь месяц он просидит в тюрьме. Я рассказала это Даше, и она очень распереживалась, сочувствовала мне.

Сначала Мария хотела просто вести что-то вроде дневника в письмах для Валерия: записывать, что каждый день происходит с природой, какие есть изменения.

— Мы бы все равно это обсуждали. А так, может, Валера прочитал бы, когда вышел, и как-то восстановил картину. К тому же есть шанс, что какие-то письма все-таки дойдут. Через некоторое время Даша пришла ко мне и предложила: «Давай еще будем фотографировать бумажного Валеру на фоне природы», — вспоминает Мария. — Ну и вот: если потом ему показать эти снимки, он точно поймет, какой была весна этого года, и даже побудет в ней в каком-то смысле.

Подруги распечатали несколько разных фотографий Валерия, наклеили на картонки и теперь вместе делают историю — «Каким мог бы быть его май на свободе». Плана, говорит девушка, никакого нет.

— Просто нарезали разных «Валер», придумали ситуации и делаем. Только еще думаем привлечь друзей за границей: отправить им фотографии Валеры, чтобы он и по миру попутешествовал. Вроде несколько человек уже согласились, — улыбается Мария. — А так просто буду брать Валеру с собой и фоткать его везде. Считаю, что ему будет очень-очень-очень приятно. Это действительно мило.

Мария говорит: ей радостно, что у нее есть такая чудесная подруга, которая очень сопереживает, включается в ее ситуацию и старается поддержать и помочь.

— В этом даже есть какая-то детская радость, что мы делаем много что вместе, — добавляет девушка. — Здорово, когда есть люди, которым не все равно, и ты знаешь об этом. Конечно, в первую очередь мы делаем это для Валеры. Пусть подписчиков в инстаграме немного, но это наш способ приумножить поддержку и тепло, которые мы хотели бы ему передать. Жаль только, что пришлось пока отложить написание писем другим политзаключенным: раньше мы делали это вместе с Валерой.

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