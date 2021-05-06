The New York Times: Возле украинской границы остается 80 тысяч российских военных 1 6.05.2021, 10:13

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Многие подразделения оставили свои грузовики и бронетехнику.

Россия отвела несколько тысяч военнослужащих, но вдоль границы с Украиной остается еще примерно 80 тыс. военных, что до сих пор является наибольшим количеством сил, которое Россия накопила там с момента аннексии Крыма в 2014 году. Об этом говорится в материале The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена, пишет "Гордон".

По словам источников, "российские военные действительно приказали некоторым подразделениям вернуться в свои казармы к 1 мая – и они действительно отошли от границы". Но многие подразделения оставили свои грузовики и бронетехнику, что издание трактует как "сигнал о том, что они могут вернуться, если президент России Владимир Путин решит развернуть их снова".

Генерал-майор Майкл Репасс, бывший командующий силами специальных операций США в Европе в отставке, который теперь является советником НАТО по специальным операциям в Украине, также заявил, что Россия отвела только часть войск и "сохранила довольно смертоносные силы в регионе". Он отметил, что россияне "могут захотеть вернуться позже, когда время и обстоятельства будут более выгодными для России".

Представители администрации Байдена заявили, что они воспринимают постоянное присутствие войск на границе с Украиной как сигнал Путина о том, что он может сравниться – и фактически превзойти НАТО – по количеству военнослужащих, участвующих в учениях США и НАТО в Европе. Речь идет о многонациональных военных учениях стран НАТО Defender Europe, которые стартовали 4 мая, в них принимают участие 28 тыс. военных из Соединенных Штатов и европейских союзников.

Военные аналитики полагают, что развертывание войск Путина явно предназначалось для того, чтобы "быть видимыми" – попытка поиграть мускулами и "часть стандартной процедуры Кремля, особенно в начале каденции нового американского президента".

В то же время чиновники администрации Байдена считают опасным то, что любое наращивание военной мощи может выйти из-под контроля или спровоцировать более глубокий кризис. Уверенности в целях Путина у них нет – и "эта двусмысленность могла быть частью расчетов российского лидера", отмечает издание.

Некоторые американские официальные лица говорят, что развертывание войск в основном направлено на то, чтобы "разоблачить блеф Соединенных Штатов и Европы" и определить для Киева пределы поддержки Запада. Предполагается, что Россия хочет вызвать реакцию Запада, и эта реакция не оправдает надежд украинского правительства.

Россия, возможно, уже достигла этой цели, считает The New York Times. США заявили, что готовы ввести новые санкции против Москвы, и выразили решительную поддержку Украине. Но администрация Байдена не предприняла никаких шагов для продвижения к членству в НАТО или значительного увеличения военной помощи Киеву, отмечают в издании.

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