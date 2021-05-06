«Все в наших руках, скажем «нет» хамам из власти!» 6.05.2021, 10:22

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Фото: AFP

Впереди 9 мая — День Победы.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал мнение одного из своих подписчиков:

— Впереди 9 мая, День Победы.

Огромная просьба: не испоганьте своим участием в провластной показухе дань памяти нашим погибшим за победу предкам.

Уже сегодня я вижу на улицах работников в спец. одежде, на которой прикреплены красно-зеленые бутоньерки, которые их заставляют носить.

Это позор!

Люди постоянно пишут о том, что их заставляют участвовать в провластных мероприятиях, обманным путем садят в автобусы и везут, не уведомляя куда. Но вы то прекрасно знаете, куда и для чего вас везут.

Да, сейчас и за носки «неправильной» расцветки можно получить штраф 2000 и более бел.рублей, и по сей день огромное количество белорусов находятся в неволе в жутких условиях, над ними издеваются, применяют пытки - и вы об этом прекрасно знаете.

Но в наших силах не позволять вытирать о себя ноги, иначе это войдет в норму, если уже не вошло.

Не сдавайте ни рубля на общественные иждивенческие организации. Сколько можно писать о том, что заставляют покупать лотерейные билеты? Посчитайте, ведь если с каждого по рублю, выходит приличная сумма денег, которая идет на дубинки и премии фашистам, и уж никак не на здравоохранение и образование, и не помощь социально уязвимым категориям граждан.

Не сдавайте деньги ни в сады, ни в школы. Качество образования от этих поборов и отношение к детям в лучшую сторону не изменится.

Сейчас эпидемия ковида, если вы сотрудник системы образования, то как вам не стыдно говорить о том, что вас заставляют вести детей и самим участвовать в показухе для гос.каналов? У Вас есть график работы, у вас есть ваши непосредственные обязанности, так сосредоточитесь на них, а не на участии в фарсе.

Сейчас огромное количество увольнений бюджетников, на оставшихся ложится двойная нагрузка, а оплата труда меньше прежней, и поверьте, она будет еще меньше.

Наша сила в единстве, если рабочие коллективы будут сообща отказываться хотя бы от поборов и участия в «мероприятиях», то это уже значимый шаг в защите своих прав и свобод и вклад в общую борьбу по сопротивлению режиму, который в скором времени оставит нас всех голодными.

Вы правда хотите превратиться в идиотов, которые за мизерную зарплату будут тянуть лямку бесконечно увеличивающегося объема работы и нелепых обязанностей?

Будете каждую зарплату раздавать на лотерейные билеты, профсоюзы, подписку на пропагандистские газетенки, ремонты в садах, школах?

Будете блюсти «самоцензуру» или следить за тем, что выкладывают в соц. сетях ваши ученики или коллеги? Вас же превращают в доносчиков, стравливают.

Будете свое свободное личное время тратить на участие в мерзких провластных шествиях,концертах и прочей ерунде?

Научитесь говорить «НЕТ» хамству выше стоящего руководства, они за свою лояльность режиму получают огромные деньги, среди них порядочных людей уже практически не осталось, да и сами Вы знаете, что свои должности они получили благодаря кумовству и связям, а не за профессиональные качества.

Все в наших руках, нельзя их опускать, от каждого из нас зависит какое будущее будет и будет ли оно.

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