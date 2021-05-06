США начали крупнейшие за 25 лет учения в Европе 6.05.2021, 10:30

Фото: EPA

Маневры в Эстонии продлятся до 14 мая.

Учения Swift Response, входящие в серию крупнейших за 25 лет в Европе американских учений Defender Europe 21 под руководством США, начались в Эстонии. Об этом сообщил главный штаб эстонских Сил обороны.

Согласно релизу, на центральном полигоне Сил обороны состоятся боевые стрельбы 41-й бригады полевой артиллерии армии США из реактивных систем залпового огня MLRS. Пять установок выпустят более десяти ракет.

Как ожидается, учения продлятся до 14 мая.

В пятницу 7 мая пройдет десантирование 82-й воздушно-десантной дивизии США на аэродром Нурмси Ярваского уезда. Также, отмечается в сообщении, будет сброшена на парашютах тяжелая военная техника и снаряжение.

Военным предстоит отработать приемы десантирования в условиях, максимально приближенных к реальным.

Участвовать в этих учениях будут примерно 2,5 тыс. военных из Эстонии, США и Великобритании.

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