Ученые назвали вакцину, которую можно использовать вместо прививки от COVID-19 1 6.05.2021, 10:39

Специалисты рассматривают этот вариант в качестве «скоропомощностного».

Российские ученые заявили, что живая вакцина от полиомиелита может предотвратить заболевание коронавирусной инфекцией. Исследования проводили специалисты Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова, пишет РИА «Новости».

Центр проверил на коронавирусе гипотезу вирусолога Чумакова, которую тот выдвинул еще в 60-е годы прошлого века. Тогда ученый установил, что живая вакцина от полиомиелита может смягчать течение гриппа. Сейчас ученые установили, что вакцина от полиомиелита может противодействовать и COVID-19.

Тем не менее генеральный директор Центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов отметил, что медики не намерены широко внедрять вакцинирование от полиомиелита как способ противостоять ковиду, и оставляют этот метод пока в стороне в качестве «скоропомощного варианта».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».