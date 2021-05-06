«С конца февраля работодатель держит людей без работы» 6.05.2021, 10:49

Драматическая ситуация развивается в Гатово под Минском.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал письмо своего читателя:

— Драматическая ситуация развивается на УП «Алвеста» в Гатово (Минский район).

С конца февраля работодатель держит людей без работы. Не увольняет, хоть заявления написаны. Работодатель не отдает трудовые. Говорит, что рассчитаться не может, так как счета заморожены.

Даже если кто-то уже нашел новую хорошую работу, на которой их ждут, нет трудовых, и формально устроиться нельзя.

На входе в административное здание поставили железные двери с домофоном и никого не пускают. Процентов 30 рассчитали и отдали трудовые, процентов 10 еще работают (обещают скоро заплатить...), остальные - рабы. Зарплату не выплатили даже за февраль, дали только аванс.

Некоторые работники начали обращаться в суды. Сегодня будет последняя попытка урегулировать вопрос мирно. Всех кормят завтраками.

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