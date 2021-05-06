В Чехии протестами встретили байкеров из российского клуба «Ночные волки» 20 6.05.2021, 10:56

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Фото: Kaputin - Demokraté, zastavme Putina / Facebook

На въезде в Прагу их уже ждала надпись «Приветствуем делегацию Российской террористической Федерации».

Традиционный мотопробег клуба "Ночные волки", известного активной поддержкой действий властей РФ, в этом году, как и в прошлом, не состоялся из-за пандемии. Обычно байкеры ежегодно организуют поездки в Европу, завершая мотопробег 9 мая в Берлине. Однако несколько десятков чешских и словацких поклонников русского мотоклуба встретились в Праге для того, чтобы почтить память погибших советских военнослужащих во Второй мировой, сообщает "Радіо Свобода".

Байкеры направлялись на Ольшанское кладбище, где они собираются ежегодно.

Фото: radiosvoboda.org

На въезде в Прагу их уже ждала надпись "Приветствуем делегацию Российской террористической Федерации".

Противники режима Кремля встречали байкеров с флагами ЕС и НАТО, а также кричали "Позор!". Кроме этого, активисты группы "Капутин" принесли голую куклу, которая похожа на президента России Владимира Путина. Ранее ее использовали во время акции протеста под посольством РФ в Праге.

Были и те, кто пришел поддержать пророссийских байкеров. Они считают, что Европа должна всегда помнить, кто "на самом деле спас ее от фашистов во Второй мировой".

ФОТА: TOM RIMPEL/FACEBOOK

Фото: Tom Rimpel / Facebook

Во время мероприятия порядок охраняла местная полиция. Корреспондент "Радіо Свобода" сообщает, что был задержан один активист.

По данным издания České noviny, чтобы почтить память павших солдат, на кладбище прибыло около 150 человек. Их противников было несколько десятков. Томаш Пешинский, один из организаторов акции протеста, выразил несогласие с тем фактом, что "Ночные волки" используют память о павших для продвижения нынешней агрессивной и имперской политики Российской Федерации.

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