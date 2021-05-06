Политолог: Кремль начинает прибегать к более жестким инструментам давления на Лукашенко

Политолог: Кремль начинает прибегать к более жестким инструментам давления на Лукашенко3
- 6.05.2021, 11:20
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История с приостановкой поставок нефти на «Нафтан» очень показательна.
Директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований, политолог Арсений Сивицкий рассказал «Радыё Свабода» о возможных причинах сокращения поставок российской нефти в Беларусь.
По мнению Сивицкого, с недавних пор Кремль осознал, что он не может воздействовать Лукашенко мягкими инструментами – политико-дипломатическими.
– Сейчас Кремль ищет другие инструменты влияния. Моя гипотеза заключается в том, что они будут более жесткими, будут включены определенные экономические инструменты, – сказал Сивицкий.
В этом контексте он считает «очень интересной» историю с использованием Россией американских санкций против белорусских предприятий как повода для приостановки поставок нефти на «Нафтан».