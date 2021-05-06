Что происходит с финансами у «гигантов» белорусской кондитерки? 2 6.05.2021, 11:47

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фото: tut.by

Специалисты изучили данные о выручке, прибылях и убытках.

В Беларуси работают несколько крупнейших предприятий кондитерской отрасли — среди них Коммунарка в Минске, Спартак в Гомеле и Красный пищевик в Бобруйске, пишут banki24.by.

В полных наименованиях Коммунарки и Спартака присутствует литера «С» — совместное.

Некоторый пакет акций оставался у гражданина США Марата Новикова даже после размытия его доли в результате дополнительной эмиссии акций в начале 2010-ых.

Выручка Коммунарки за 2020 год составила 208,8 млн BYN против 196,7 млн BYN. Прибыль от реализации у компании выросла с 16,6 до 28,9 млн BYN. Так как прибыль росла быстрее выручки, то у предприятия увеличилась и рентабельность продаж. Вместе с тем, в 2020 году Коммунарка получила убыток от инвестиционной и финансовой деятельности в объеме 15,3 млн BYN. Этот убыток образовался в основном за счет негативных курсовых разниц.

По итогу чистая прибыль Коммунарки за 2020 год достигла 7,1 млн BYN против 11 млн BYN в 2019-м. Нераспределенная прибыль на 1 января 2021-го достигла 98,8 млн BYN. Согласно открытым данным среднесписочная численность персонала на Коммунарке с 2010-го по 2020 год упала с 1773 до 1473 человек.

На гомельском Спартаке выручка увеличилась со 131,7 до 139,9 млн BYN. А вот прибыль от реализации сократилась с 10,7 до 9,1 млн BYN. Соответственно, упала и рентабельность продаж этого предприятия. Зато, в отличие от Коммунарки, Спартак не отразил убытков инвестиционной и финансовой деятельности. Благодаря этому чистая прибыль фабрики за 2020 год составила 5,6 млн BYN (против 7,1 млн BYN в 2019-м). К началу 2021 года нераспределенная прибыль компании достигла 67,2 млн BYN. Занятость на Спартак тоже значительно сократилась. Среднесписочная численность с 2010-го по 2020-й упала с 2115 до 1661 человека.

С большим отставанием от Спартака и Коммунарки по показателю валовой выручки идет Красный пищевик из Бобруйска. На Красном пищевике выручка за 2020 год составила 71,1 млн BYN (против 74 млн BYN в 2019-м). Прибыль от реализации на предприятии поднялась с 4,8 до 5,2 млн BYN. А вот чистая прибыль составила мизерные 241 тыс. BYN.

Размер чистой прибыли ограничили убытки от курсовых разниц. Среднесписочная численность работников на Красном пищевике выросла с 940 человек в 2010-м до 1093 в 2020-м.

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