Ученые обнаружили загадочный бронзовый предмет в стене здания, которому две тысячи лет 1 6.05.2021, 11:49

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Таких артефактов в этой стране еще не находили.

Археологи обнаружили редкую масляную лампу, которая напоминает разрезанное пополам гротескное лицо. Артефакт нашли возле фундамента здания, построенного в городе Иерусалим вскоре после разрушения Второго храма - почти 2 тысячи лет назад.

Об этом пишет издание Haaretz.

По словам ученых Израильского управления антиквариата, это первая подобная находка в Израиле и одна из немногих во всем мире. Они считают, что эту бронзовую лампу использовали во время ритуального жертвоприношения, чтобы привлечь счастье для жителей здания. Находка датируется концом 1 века или началом 2 века н. е.

Лампа изображает половину лица человека и половину морды козла в комплекте с бородой сатира и рогатым лбом. Наконечник лампы имеет форму полумесяца. Она была размещена в стене здания на паломническом пути в Иерусалим. Лампа могла быть прикреплена к плоскому предмету или стене и служить настенной лампой, но основное использования этого предмета было торжественным.

"Назначение этой лампы может засвидетельствовать важность здания, которое, возможно, было связано с защитой основного источника воды в городе - бассейна Силоам, - сказали доктор Юваль Барух и Ари Леви. - Эта лампа - уникальная находка, и, насколько нам известно, первая в своем роде, обнаруженная в Израиле".

Раскопки были проведены Израильским управлением древностей в Иерусалимских стенах - городе Давида, за финансирование Фонда города Давида, Министерства туризма, Министерства Иерусалима и наследия и Управления развития Иерусалима.

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