Белорусских ветеранов в этом году лишили единовременных выплат к 9 мая 16 6.05.2021, 12:05

2,824

Фото: БелТА

У Таракана совсем туго с деньгами и совестью.

Единовременных выплат ветеранам к 9 мая в этом году в Беларуси не будет. Эту информацию официально подтвердили на пресс-конференции, приуроченной к празднику, пишет tut.by.

— Выплат, приуроченных к 9 мая, в этом году не предусмотрено, — сообщила в ответ на вопросы журналистов представитель Министерства труда и социальной защиты.

Напомним, в предыдущие два года единовременные материальные выплаты для ветеранов были предусмотрены.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».