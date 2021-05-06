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Белорусских ветеранов в этом году лишили единовременных выплат к 9 мая

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  • 6.05.2021, 12:05
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Белорусских ветеранов в этом году лишили единовременных выплат к 9 мая
Фото: БелТА

У Таракана совсем туго с деньгами и совестью.

Единовременных выплат ветеранам к 9 мая в этом году в Беларуси не будет. Эту информацию официально подтвердили на пресс-конференции, приуроченной к празднику, пишет tut.by.

— Выплат, приуроченных к 9 мая, в этом году не предусмотрено, — сообщила в ответ на вопросы журналистов представитель Министерства труда и социальной защиты.

Напомним, в предыдущие два года единовременные материальные выплаты для ветеранов были предусмотрены.

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