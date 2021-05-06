Александр Невзоров поддержал белорусских героев, которых Лукашенко лишил воинских званий

Александр Невзоров поддержал белорусских героев, которых Лукашенко лишил воинских званий1
- 6.05.2021, 12:20
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Российский публицист поблагодарил храбрецов.
Российский публицист и единомышленник сторонников перемен в Беларуси Александр Невзоров в очередной раз душевно подытожил очередной выпуск «Невзоровских сред».
– Естественно, разумеется, слава Украине! Жыве Беларусь! И те 80 человек, которые был разжалованы, лишились погон и наград, им большое спасибо и привет. Они доказали, что они вменяемые, адекватные, – попрощался со слушателями Александр Невзоров в эфире «Эха Москвы». – И разумеется, маленький, милый, очаровательный храбрец Хабаровск. Потерпи еще чуть-чуть.