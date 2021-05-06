Названы пять продуктов, которые быстро вернут вас в норму после болезни 6.05.2021, 12:39

Питание должно быть сбалансированным, сытным, но в то же время диетическим.

В этом году холодная весна и эпидемия ковида стали виновниками того, что мы часто болеем. Новый вирус, уже знакомые ОРВИ и простуда, обострение хронических недугов – после таких болезней организм нуждается в дополнительной поддержке. Какие продукты нужно есть после перенесенного заболевания, чтобы быстрее восстановиться, как организовать режим питания, нужны ли дополнительные добавки – рассказал сайту "Сегодня" украинский врач-эндоскопист, остеопат Игорь Сомов.

Почему во время болезни и после нее важно правильно питаться?

Наша пищеварительная система, как и дыхательная, – основная барьерная составляющая в борьбе с инфекциями. В органах пищеварения под толстым слоем слизи живут бактерии, а под слоем поверхностных клеток находятся защитные клетки иммунной системы – макрофаги. Как только возбудитель попадает в организм, он поглощается макрофагами, запускается защитная иммунная реакция, то есть воспалительный процесс.

В борьбу с вирусами также включается пищеварительная система, поэтому во время болезни и после нее мы ощущаем боль в желудке, тяжесть после принятия пищи, тошноту, ухудшение работы кишечника. Даже после улучшения самочувствия и выздоровления человек еще какое-то время чувствует проблемы с пищеварением. Поэтому для скорейшего выздоровления и поддержания не только пищеварительной системы, но и всего иммунитета важно отрегулировать питание.

Какие продукты помогут быстрее восстановиться после болезни?

Питание должно быть сбалансированным, сытным, но в то же время диетическим.

В вашем меню должна быть рыба жирных сортов, не обязательно дорогой лосось или семга – любая морская рыба, та же сельдь. Однако только слабосоленая, запеченная, но не копченая.

Если вы едите мясо, то выбирайте индюшатину и телятину.

Не забывайте про яйца, их лучше варить так, чтобы желток был полумягким (всмятку).

Обязательно включите в рацион кисломолочные продукты.

Не забывайте про клетчатку – овощи, зелень, крупы (гречку, перловку).

Как часто нужно есть и каких продуктов избегать?

Есть нужно досыта, но не переедать. Старайтесь питаться 3 раза в день. А еще ограничьте в рационе сахар, белую муку, магазинные соусы, копчености, полуфабрикаты и другие продукты с быстрыми углеводами.

Что лучше пить после болезни, чтобы скорее поправиться?

Пейте достаточно воды. Впрочем, соблюдать питьевой режим важно всегда, а не только во время и после болезни.

Полезнее всего для организма – пить негазированную, очищенную, слегка подогретую воду.

Также вам придадут сил домашние компоты, узвары, травяные чаи – это значительно лучше, чем магазинные соки, сладкие напитки и газировка.

А может, мне попринимать препараты, витамины – ведь соседу помогло?

Заниматься самолечением опасно, ведь то, что помогло вашему соседу или коллеге, у вас может вызвать обострение. Даже если у вас похожие симптомы, причины, по которым вы заболели, могут быть разными. И реакция организма тоже будет иной. Не только медикаменты, но и витаминные комплексы и пищевые добавки должен назначать специалист. Особенно если вы переболели и болезнь отразилась на пищеварительной системе.

Не назначайте сами себе препараты, даже витамины

Обратитесь за консультацией к специалисту, если есть явные проблемы с пищеварением, то есть к гастроэнтерологу. Не игнорируйте проблемы с кишечником, боли в желудке или тяжесть в животе. Помните: главное оружие против инфекций – это сильный организм. А своевременное обращение к врачу экономит время, средства и помогает избежать осложнений.

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