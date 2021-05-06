Американка купила те самые итальянские дома по €1 — ремонт уже обошелся в €60 тысяч 6 6.05.2021, 12:47

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Расходы продолжаются.

Многие итальянские городки и деревушки, пытаясь справиться с депопуляцией, запустили программу распродажи брошенных зданий за символическую цену в €1. Американка Рубиа Дэниелс не просто ей воспользовалась, а приобрела сразу три дома. Спустя два года выяснилось, что стоимость ремонта достигла €60 тысяч, пишет onliner.by.

В историях распродажи недвижимости в живописных итальянских населенных пунктах всегда есть «но». Любой желающий стать владельцем собственного дома в них обязан внести залог (его сумма отличается в зависимости от конкретного города), который гарантирует, что покупатель выполнит ремонт здания в течение определенного времени. Если это обязательство нарушается, дом возвращается в собственность муниципалитета, а залог остается в его казне.

В случае Рубиа Дэниелс речь шла о €5000 залога и трех годах на ремонт. В 2019 году американка купила сразу три здания в сицилийском городке Муссомели для каждого из своих детей. Выйдя на пенсию, она намерена там поселиться и хочет, чтобы у каждого из отпрысков там было жилье. Спустя два года после судьбоносного решения Дэниелс подсчитала расходы и угодила с ними на страницы The Sun. Потраченные €60 тысяч не предел. Ремонт продолжается, и хозяйка рассчитывает, что ей придется вложить в него еще около €17 тыс. Не так уж и много, если учесть, что сумма делится сразу на три дома. «На самом деле я понимала, на что иду. Я знала, что если покупаю дом за один евро, то мне придется его ремонтировать», — рассказала американка журналистам. Однако она рассчитывает, что трехлетний дедлайн на ремонт властями Муссомели будет продлен. На скорости работ сказалась пандемия и периодические локдауны в Италии.

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