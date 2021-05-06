Политзаключенный, защищавший девушку от омоновца, женился в тюрьме 3 6.05.2021, 12:58

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Фото: instagram.com/ermashukvadimati

Свадьба прошла в Гродно.

43-летний предприниматель Михаил Юдин в марте 2021-го получил 4 года колонии общего режима за то, что осенью прошлого года во время акции протеста пытался отбить девушку у омоновца, сообщает «Еврорадио».

Дома его ждут двое детей и жена Валерия (они жили вместе 15 лет, но не оформляли отношения). Из-за отсутствия штампа в паспорте она не имела права на свидания и передачи. Тогда Михаил и Валерия официально вступили в брак. Церемония прошла 5 мая. Поздравить Валерию пришли родственники и друзья.

Фото: instagram.com/ermashukvadimati

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