Политзаключенный, защищавший девушку от омоновца, женился в тюрьме

Политзаключенный, защищавший девушку от омоновца, женился в тюрьме3
- 6.05.2021, 12:58
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Свадьба прошла в Гродно.
43-летний предприниматель Михаил Юдин в марте 2021-го получил 4 года колонии общего режима за то, что осенью прошлого года во время акции протеста пытался отбить девушку у омоновца, сообщает «Еврорадио».
Дома его ждут двое детей и жена Валерия (они жили вместе 15 лет, но не оформляли отношения). Из-за отсутствия штампа в паспорте она не имела права на свидания и передачи. Тогда Михаил и Валерия официально вступили в брак. Церемония прошла 5 мая. Поздравить Валерию пришли родственники и друзья.