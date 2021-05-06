закрыть
6 мая 2021, четверг, 15:43
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Политзаключенный, защищавший девушку от омоновца, женился в тюрьме

3
  • 6.05.2021, 12:58
  • 5,166
Политзаключенный, защищавший девушку от омоновца, женился в тюрьме
Фото: instagram.com/ermashukvadimati

Свадьба прошла в Гродно.

43-летний предприниматель Михаил Юдин в марте 2021-го получил 4 года колонии общего режима за то, что осенью прошлого года во время акции протеста пытался отбить девушку у омоновца, сообщает «Еврорадио».

Дома его ждут двое детей и жена Валерия (они жили вместе 15 лет, но не оформляли отношения). Из-за отсутствия штампа в паспорте она не имела права на свидания и передачи. Тогда Михаил и Валерия официально вступили в брак. Церемония прошла 5 мая. Поздравить Валерию пришли родственники и друзья.

Фото: instagram.com/ermashukvadimati
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Когда хвост завиляет собакой?
Когда хвост завиляет собакой? Константин Скуратович
Смена власти – главное условие спасения Беларуси
Смена власти – главное условие спасения Беларуси Андрей Санников
Улада выглядае, як тая, што вось-вось сканае
Улада выглядае, як тая, што вось-вось сканае Ксёндз Вячаслаў Барок
Перекладины для синих пальцев
Перекладины для синих пальцев Ирина Халип