Ангела Меркель — белорусам: Не думайте, что мы о вас забыли

Ангела Меркель — белорусам: Не думайте, что мы о вас забыли8
- 6.05.2021, 13:17
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Европа будет использовать все наши политические контакты, чтобы напоминать об этом.
Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала белорусов, которые борются за свободу, сообщает «Немецкая волна».
— Когда речь идет о Беларуси или о России, очень важно не забывать о людях, проявляющих мужество. Для нас в ГДР, когда я там жила, было очень важно, что те, кто сидел в тюрьме, знали, что в Западной Германии о них помнили: «Не думайте, что мы о вас забыли». Поэтому, думая сегодня о Беларуси, очень важно, чтобы мы помнили о тех, кто находится в тюрьмах.
Мы должны использовать все наши политические контакты, чтобы напоминать об этом. Тем, кому грозит прямая опасность, по возможности помогать переехать в Германию, — заявила Меркель во время дискуссии о свободе с молодыми голландцами. 5 мая Нидерланды отмечают День освобождения от оккупации национал-социалистической Германией.
Мужественным людям, которым в Беларуси и РФ грозит прямая опасность, нужно предложить переехать в Германию, сказала Меркель во время дискуссии о свободе с молодыми голландцами. 5 мая Нидерланды отмечают День освобождения от оккупации национал-социалистической Германией pic.twitter.com/HFjuMqog2S— DW на русском (@dw_russian) May 5, 2021
Напомним, вчера страны «большой семерки», куда входит и Германия, призвали освободить политзаключенных и провести новые выборы в Беларуси.