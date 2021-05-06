Ученые выяснили, что происходит с мозгом пьяного человека 6 6.05.2021, 13:37

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Алкоголь продолжает действовать и через полтора месяца после последней капли спиртного.

Американские нейробиологи заявили, что алкоголь окисляется не в печени, как думали раньше, а прямо в мозге. В результате страдают отделы, отвечающие за координацию, память и контроль эмоций. При этом деградация продолжается и после полного отказа от спиртного, пишет ria.ru.

Отравленный мозг

Когда человек выпивает бокал вина или кружку пива, попавший в организм этанол при помощи фермента алкогольдегидрогеназы (ADH) окисляется до ацетальдегида. А тот уже с участием ацетальдегиддегидрогеназы (ALD) превращается в ацетат, и тело его выводит. Если фермента мало — выработку контролирует ген ALD2 — ацетальдегид накапливается и вызывает тяжелое похмелье.

До последнего времени считалось, что этанол расщепляется в печени, а потом с кровотоком продукты распада попадают в мозг. Однако американские нейробиологи, наблюдавшие за мышами-алкоголиками, выяснили — есть еще один механизм, который, в частности, объясняет особенности поведения пьяных.

Ученые обнаружили высокую активность фермента ацетальдегиддегидрогеназы в мозжечке — отделе мозга, ответственном за координацию. Эти данные они получили, изучив 11 срезов мышиного мозга и три образца человеческого. Кроме того, исследователи зафиксировали появление ацетата в мозжечке у живых мышей, которым дали немного алкоголя — из расчета один грамм на килограмм веса. При этом у грызунов, которым отключили ген ALD2, количество ацетата в мозге было намного ниже и, как следствие, проблем с координацией после употребления спиртного практически не возникало.

Схема метаболизма этанола и его продуктов распада по версии американских нейробиологов. Они отмечают, что алкоголь может расщепляться как в печени, так и в мозге. Если окисление происходит в печени, то продукты распада, в том числе ацетат, попадают через кровь в мозг. Однако исследователи предполагают, что преодолеть гематоэнцефалический барьер больше шансов у этанола, а не у ацетата и ацетальдегида (промежуточный продукт расщепления этанола). Обозначения: ADH — это алкогольдегидрогеназа, ACH — ацетальдегид, ALDH2 — ацетальдегиддегидрогеназа

Авторы работы предположили, что этанол преодолевает гемато-энцефалический барьер — физиологический "фильтр" между кровеносной и центральной нервной системами. И сразу попадает в мозг. Там он превращается в ацетат, вызывая нарушения координации. Если фермента ацетальдегиддегидрогеназы нет, опьянение не наступает. Ученые пока не разобрались полностью в механизме расщепления этанола, но, по их мнению, именно он здесь главный, поскольку ацетальдегиду — основному виновнику отравления алкоголем — сложнее проникнуть в мозг.

Напиться до беспамятства

Помимо координации, алкоголь, особенно если человек пьет регулярно, вредит центру памяти и работе мозга в целом. К такому выводу пришли ученые из Оксфордского университета (Великобритания).

Они проанализировали собранную медицинскими службами статистику за три десятилетия. В поле зрения оказались люди старше сорока, которые хотя бы раз в неделю выпивали бутылку пива — это около 140 граммов алкоголя. Помимо сведений о здоровье, привычках и образе жизни, в руки ученых попали и МРТ-снимки их мозга.

На втором этапе исследователи случайным образом выбрали из статистики сведения о 550 добровольцах и предложили им пройти несколько тестов на когнитивные способности. В следующие пять лет волонтеры еще несколько раз проходили испытания.

После этого ученые проанализировали всю информацию.

Как оказалось, употребление более 140 граммов спиртного в неделю негативно влияет на работу мозга. У любителей спиртного, в отличие от непьющих ровесников, более "рыхлый" гиппокамп — область, которая отвечает за переход кратковременной памяти в долговременную и обрабатывает пространственную информацию об окружающей среде. Кроме того, у них атрофировались и другие части мозга, в том числе белое вещество в больших полушариях. В итоге добровольцы, употребляющие больше бутылки пива в неделю, в целом хуже справлялись с заданиями на память и сообразительность, называли меньше слов, начинающихся с одинаковой буквы. С годами результаты только ухудшались.

После 40 лет когнитивные функции снижаются у большинства людей, но у тех, кто потребляет больше 140 граммов алкоголя в неделю, этот процесс идет быстрее. На рисунке одна еженедельная доза алкоголя равна 140 граммам. Указание, что человек выпивает от одной до семи доз, равнозначно утверждению, что он употребляет от 140 до 980 граммов алкоголя в неделю. Годы, указанные на горизонтальной оси — это время, прошедшее с момента первого тестирования на когнитивные функции

Когнитивные функции с возрастом снижаются у большинства пожилых, но у любителей алкоголя процесс идет быстрее.

Кроме того, как выяснили исследователи из Университета Нового Южного Уэльса (Австралия), чрезмерное употребление спиртного в преклонном возрасте грозит деменцией. Подросткам тоже опасно много пить: может уменьшиться объем неокортекса — он отвечает за сенсорное восприятие, выполнение моторных команд, осознанное мышление и речь — и замедлиться развитие белого вещества мозга. Все это угнетает мыслительные способности.

Долгое влияние алкоголя

По данным немецких, испанских и итальянских исследователей, алкоголь продолжает вредить мозгу и через полтора месяца после последней капли спиртного. Больше всего страдают мозолистое тело, соединяющее друг с другом большие полушария, и гиппокамп, управляющий памятью и формированием эмоций.

Шесть недель ученые с помощью МРТ наблюдали за изменениями мозга мужчин-добровольцев, которые попали в больницу из-за чрезмерного употребления алкоголя. Все это время они не имели возможности выпить ни грамма горячительного. Однако несмотря на вынужденный сухой закон, деградация нервных клеток в белом веществе не прекращалась.

Похожие дегенеративные изменения специалисты обнаружили и в мозге крыс, которых сначала пристрастили к алкоголю, а затем полностью лишили его. Пока исследователи точно не знают, как долго мозг продолжает страдать после полного отказа от спиртного. Провести более длительные наблюдения за людьми невозможно — программа лечения рассчитана примерно на шесть недель. Поэтому авторы работы планируют изучать мозг крыс с алкогольной зависимостью.

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