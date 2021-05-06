Ветеранов в Туркменистане обязали сдать деньги себе на подарки, которые им вручат от имени президента 16 6.05.2021, 13:46

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иллюстрационное фото

Половину взноса власти удерживают на другие нужды.

Власти в Туркменистане обязали ветеранов Второй мировой войны и тыла сдать деньги на подарки самим себе. Они будут вручены им от имени президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.

Об этом сообщает Туркменская редакция Азатткыа – «Радио Азатлык».

Деньги у ветеранов-тыловиков собрали в Фарапском этапе Лебапского велаята на востоке страны. Практика сбора продолжается второй год подряд, отмечает редакция. Официальная цель сбора не называется.

Данные о численности оставшихся в живых ветеранов в стране недоступны, отмечает Азатлык. Статус ветеранов Великой Отечественной войны и тыла в стране зафиксирован в местном законодательстве. Правила предполагают, что почти никто из ветеранов тыла не может быть младше 90 лет, войны – младше 94.

При этом анонимные источники утверждают, что подарки для вручения ветеранам не оправдывают размер собранных средств, так как половину взноса власти удерживают на другие нужды. В 2020 году ветераны были вынуждены оплачивать из своего кармана государственные награды.

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