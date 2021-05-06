«Есть фундаментальная идея»: Зеленский и Блинкен обсудили ситуацию в Черном и Азовском морях

«Есть фундаментальная идея»: Зеленский и Блинкен обсудили ситуацию в Черном и Азовском морях1
- 6.05.2021, 14:00
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Президент Украины назвал условие, при котором она будет озвучена публично.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с государственным секретарем США Энтони Блинкеном вопрос безопасности в Черноморском и Азовском регионах, сообщает nv.ua.
«Мы также обсудили вопрос безопасности в Черноморском и Азовском регионах, и тут мы видим также совместные действия», — заявил Зеленский на совместной пресс-конференции с Блинкеном.
Президент Украины добавил, что существует идея относительно этого сотрудничества, однако ее надо еще согласовать, а затем о ней объявить.
«У нас есть одна большая фундаментальная идея… не буду говорить о ней публично с вами. Надо, чтобы все стороны согласовали эту идею, и тогда мы обязательно о ней расскажем обществу», — сказал он.
9 апреля стало известно о переброске американских военных кораблей в Черное море, которая должна была пройти на фоне стягивания российских войск в Крым, ОРДЛО и на границу с Украиной.
В МИД РФ возмутились таким решением, заявив, что военным кораблям США «абсолютно нечего делать» у берегов оккупированного Крыма.
15 апреля стало известно, что США отменили заход своих кораблей в Черное море.
27 апреля США отправили в Черное море катер береговой охраны.