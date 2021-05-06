«Мы не в Беларуси, но мы в протесте» 6.05.2021, 14:48

Жители Сеницы продолжают поддерживать протесты даже за рубежом.

Жители Сеницы, которым пришлось уехать со своей страны создали фотопроект «Мы не в Беларуси, но мы в протесте», сообщает Telegram-канал «Баста!».

С августа 2020 года за границу уехали сотни тысяч человек. Их жизнь резко изменилась, но даже находясь не в родной стране, они делают все возможное для скорейшей победы.

Уезжая, они берут самое дорогое, что у них есть. Домашний питомец. Национальный флаг. Папка с кучей административок. БЧБ-браслеты и значки. Самые необходимые вещи. А еще статуэтку «ЛукаПад» - означает падение Луки.

Знакомьтесь, это Ольга и Арина - мама с дочкой, которые были вынуждены переехать пару месяцев назад.

«Взять одежду было для меня не таким важным, как статуэтку ЛукаПадика», - говорит Ольга. И добавила, что с командой запустила целый кинофестиваль протестного творчества, в котором может поучаствовать любой желающий!

«Ведь творчество помогает как никогда в такое тяжелое время», - говорит Арина, обнимая свою любимую собаку.

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