Блинкен послал сигнал Москве Кирилл Сазонов

6.05.2021, 14:49

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Энтони Блинкен

Случайными такие мероприятия не бывают.

Все очень внимательно слушают выступления госсекретаря США Энтони Блинкена и украинского президента Владимира Зеленского. Да, это самая важная встреча, не буду спорить, но. Есть еще один важнейший момент, который как-то особо никто не отметил. А зря. Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний вместе с Блинкеном приняли участие в церемонии памяти украинских Героев, погибших в борьбе с российской агрессией.

Случайными такие мероприятия не бывают. Случайно именно почтить память погибших в войне Украины и России не могли. Значит, США ясно дают понять, что именно так они видят ситуацию. Официально - именно так. И чтят память украинских Героев, которые погибли, защищая страну от России. Более понятного сигнала для Киева, Москвы и всего мира трудно даже представить. Слава Украине! Боже, храни Америку!

Кирилл Сазонов, "Фейсбук"

Фото: Getty Images

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