закрыть
6 мая 2021, четверг, 15:44
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Блинкен послал сигнал Москве

  • Кирилл Сазонов
  • 6.05.2021, 14:49
  • 2,604
Блинкен послал сигнал Москве
Энтони Блинкен

Случайными такие мероприятия не бывают.

Все очень внимательно слушают выступления госсекретаря США Энтони Блинкена и украинского президента Владимира Зеленского. Да, это самая важная встреча, не буду спорить, но. Есть еще один важнейший момент, который как-то особо никто не отметил. А зря. Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний вместе с Блинкеном приняли участие в церемонии памяти украинских Героев, погибших в борьбе с российской агрессией.

Случайными такие мероприятия не бывают. Случайно именно почтить память погибших в войне Украины и России не могли. Значит, США ясно дают понять, что именно так они видят ситуацию. Официально - именно так. И чтят память украинских Героев, которые погибли, защищая страну от России. Более понятного сигнала для Киева, Москвы и всего мира трудно даже представить. Слава Украине! Боже, храни Америку!

Кирилл Сазонов, "Фейсбук"

Фото: Getty Images
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Когда хвост завиляет собакой?
Когда хвост завиляет собакой? Константин Скуратович
Смена власти – главное условие спасения Беларуси
Смена власти – главное условие спасения Беларуси Андрей Санников
Улада выглядае, як тая, што вось-вось сканае
Улада выглядае, як тая, што вось-вось сканае Ксёндз Вячаслаў Барок
Перекладины для синих пальцев
Перекладины для синих пальцев Ирина Халип