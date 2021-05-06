Как белорусские власти обворовали ветеранов: простая арифметика 6 6.05.2021, 14:56

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иллюстрационное фото

Выводы делайте сами.

Сегодня стало известно, что ветераны Второй мировой не получат выплаты, приуроченные к Дню Победы. И это несмотря на то, что пропаганда из каждого утюга кричит о том, что Беларусь чуть ли не лучше всех помнит и гордится победой в войне, которая закончилась 76 лет назад.

Редакция Telegram-канала «Беларусь головного мозга» решила провести нехитрые подсчеты и посмотреть, как государство заботится о ветеранах, чей возраст перевалил за 90 лет.

Что же мы имеем?

По свежим данным Минтруда на 1 апреля 2021 года в Беларуси осталось в живых 3337 участников ВОВ, то есть на 1469 меньше, чем годом ранее. Из них:

Брестская область — 409;

Витебская — 459;

Гомельская — 491;

Гродненская — 241;

Минск — 993;

Минская область — 451;

Могилевская — 293.

По официальным данным, ежемесячная пенсия по возрасту для ветеранов составляет 694 рубля. Доплата рядовым участникам войны составляет 154 рубля. Итого — 848 рублей или 330 долларов.

С учетом того, сколько пожилые люди в месяц тратят на различные лекарства, ни о каком приличном уровне жизни говорить попросту не имеет смысла.

В Минске только на оборудование для концерта на площади Победы и красно-зеленый салют в центре Минска планируется потратить минимум 660 000 рублей или 258 000 долларов. Это 778 пенсий для ветеранов — примерно пятая часть от всего количества ныне живых участников войны. И это только на центральный праздник. А ведь салютов в одной только столице будет сразу пять.

С учетом того, что «праздники» развернут по всей стране и во всех регионах, можно говорить о том, что сумма точно перемахнет за 2, а то и 2,5 миллиона рублей. Которые могли бы пойти на выплаты старикам. Но ведь пропаганда для лукашистов важнее, чем жизнь людей. О чем это мы.

Для сравнения. В этом году единовременные выплаты ветеранам в постсоветских странах составят:

Казахстан — около 2300 долларов (5800 бел. рублей);

Узбекистан — 1140 долларов (2900 рублей);

Грузия — 175 долларов (447 рублей);

Украина — до 160 долларов (410 рублей);

Россия — 135 долларов (345 рублей).

Беларусь — 0 долларов (0 рублей).

Выводы делайте сами. Как и то, насколько на самом деле власти нужны ветераны и забота о них. Ах да, мы ведь забыли, что БРСМ еще пакетик продуктов и букет гвоздик за 5 рублей принесет…

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