Холостой выстрел Телеграм-канал «Серпом По»

6.05.2021, 15:01

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фото: ТАСС

Можно только плечами пожать.

Накануне праздничных военных салютов из Госдумы выстрелили проектом закона о запрете уравнивать советские и нацистские цели и решения в годы Второй мировой.

Чем заняты? Кого эта тема вообще интересует в современной России, возникшей как отрицание СССР? Причем никакие последующие попытки привязать современную Россию к советской истории этого начального и глубинного отрицания не изменили.

Какие граждане на сей раз писали письма в Госдуму с просьбами принять столь нужный закон?

Почти 30 лет как нет СССР. Он скончался, что бы там ни говорилось о его роли в войне. Да и сама война - далекое историческое событие.. Тем, кому в 1945-м было 18, сегодня 94 года. Много вы знаете в своем окружении людей такого возраста? Это, как если бы кто-то в 1994-м рьяно начал спорить о роли России в Первой мировой. Тот же временной отрезок от конца события.

Ложная повестка дня. Придуманная. Архаика.

Нет такого вопроса ни внутри страны, ни с точки зрения отношений с миром. Там никакие российские законы никого не заставят думать иначе, а здесь тема далекой войны не является предметом постоянного интереса на фоне социальных проблем и явного кризиса, в котором пребывает современное российское государство. Вот где проблема и угроза.

Уж насколько в Советском Союзе была отлитая в бронзе точка зрения о роли СССР во Второй мировой. Насколько мощной, на всех уровнях – от школы до взрослых лет, от детских книжек до кинофильмов - была пропаганда. Но внутреннего распада СССР, его разложения и ухода в небытие идеологическая накачка о верности «традициям отцов и дедов» не предотвратила.

А сейчас уже вообще надеяться не на что. Это лишенная смысла инициатива. Можно только плечами пожать. Будет еще один пустой закон. «И не оспаривай глупца», как писал Пушкин.

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